Baba - oğulu dev dalgalar yuttu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi Kerpe sahilinde, kayalıklarda oturup manzarayı seyrederken yükselen dev dalgaların denize çektiği Mehmet Ali Yıldız ile oğlunu kurtarmak için suya atlayan Alim Yıldız kayboldu. Baba- oğulu arama çalışması başlatıldı.

İstanbul’dan Kandıra’nın Kerpe Sahili’ne denize girmek için gelen Yıldız ailesinin bireyleri, Kartal Kayalıkları mevkiinde manzarayı seyretmeye başladı. Bu sırada yükselen dev dalgalar, kayalıkların üzerinde oturan Mehmet Ali Yıldız'a çarptı. Yıldız denize düşerken, babası Alim Yıldız da oğulunu kurtarmak için suya atladı. Ancak baba oğul, dalgaların arasında gözden kayboldu.

Diğer aile bireyleri ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSGEM) ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlarla sualtında, zodyak botlarla da deniz yüzeyinde arama çalışması başlattı.