B3 vitamini, düşük riskini ve doğum kusurlarını azaltıyor

Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre, hamilelikte B3 vitamini takviyesi düşük riskini ve doğum kusurlarını ciddi şekilde azaltıyor. Yeni bulgu, dünya genelinde milyonlarca anne adayının sağlıklı bir bebek doğurmalarına yardımcı olabilir.

Sydney'deki Victor Chang Enstitüsü'nün yaptığı ve sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayınlan araştırmanın çığır açıcı bir gelişme olduğu belirtiliyor.

12 yıl süren araştırma ile, hamilelik sırasında B3 vitamini eksikliğinin, bebeğin ve organların anne karnındaki gelişimini olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

Profesör Sally Dunwoodie araştırmayla ilk kez NAD (Nikotinamid adenin dinükleotid ) eksikliğinin düşük ve kusurlu doğumlarla bağlantısının ortaya çıkarılmış olduğuna dikkat çekti.

Hücreler NAD koenzimini B3 vitamininin bir türevi olan nikotinamidden sentezliyor.

Yumurta, peynir, somon balığı, hindi, sert kabuklu yemişler ve çekirdek içeren sağlıklı bir diyet, vücudun NAD ihtiyacını karşılıyor.

Vücutta eksik olması durumunda ise B3 vitamin desteğiyle ihtiyaç karşılanabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof Bob Graham, bu bulgunun dünyada milyonlarca hamile kadına yardımcı olabileceğini söyledi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkede her dört kadından birinin düşük yaptığını, bu nedenle araştırmanın "çığır açıcı" olduğunu belirtti.

Dünya genelinde her yıl 7.9 milyon bebek, rahimde organ gelişiminin tamamlanamaması nedeniyle çeşitli kusurlarla doğuyor.

Ancak bazı uzmanlar fareler üzerinde yapılan araştırmanın insanlar üzerinde de yapılması gerektiğine, insanlarda denenmeden önce çok da iyimser olunmaması gerektiğine dikkat çekiyor.