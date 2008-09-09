B12 vitamini yaşlılarda hafıza kaybını önlüyor

Yaşlı kadınlarda uykusuzluk düşmelere sebep oluyor

Folik asit yaşlılara iyi geliyor

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların, Neurology dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, B12 vitamini seviyesi ortalamanın altında bulunan yaşlılarda beyinsel küçülme altı kat daha fazla meydana geliyor.Bilim insanlarının 61 ve 87 yaşları arasındaki 107 sağlıklı gönüllü üzerinde 5 yılı aşkın yaptıkları gözlemlerde, B vitamininin beyindeki etkilerinin yeni boyutları ortaya çıkarken, yaşlandıkça beyindeki büzülme oranına kısmen gıdaların etkisinin olabileceği anlaşıldı.Beyindeki büzülmenin son safhasının bunama olduğunu kaydeden uzmanlar, bu araştırmanın, dengeli bir beslenmeyle birlikte et, balık ve zenginleştirilmiş tahıl ya da sütte bulunan B12 vitaminini daha fazla tüketmenin, beyni koruyabileceğini belirttiler.İngiliz Alzheimer Vakfı'ndan Dr. Susanne Sorensen, yaşlılarda B12 vitamini eksikliğinin yaygın bir sorun olduğunu ve hafıza kaybının yanı sıra bunamayla bağlantılı olduğunu belirterek, "Beyin büzülmesi beraberinde genellikle bunamayı da getiriyor. Bunama riskini azaltmanın en iyi yolu, B vitamini ve antioksidanlar açısından zengin ve dengeli beslenme, sigara alışkanlığından kurtulma, tansiyon ve kolesterolü sık sık kontrol etmektir" diye konuştu.Araştırmalar, beş kişiden ikisinde B vitamini eksikliği bulunduğunu ortaya koyuyor.B12 açısından zengin gıdalar arasında karaciğer ve kabuklu deniz ürünleri gösteriliyor.