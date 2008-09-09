T24 LogoT24 Logo
Sağlık

B12 vitamini yaşlılarda hafıza kaybını önlüyor

İngiliz bilim insanları, et, balık ve sütte bulunan B12 vitaminin, yaşlılarda hafıza kaybını önlediğini ortaya çıkardılar.

09 Eylül 2008 03:00

İngiliz bilim insanları, et, balık ve sütte bulunan B12 vitaminin, yaşlılarda hafıza kaybını önlediğini ortaya çıkardılar.

Yaşlı kadınlarda uykusuzluk düşmelere sebep oluyor

Folik asit yaşlılara iyi geliyor

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacıların, Neurology dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, B12 vitamini seviyesi ortalamanın altında bulunan yaşlılarda beyinsel küçülme altı kat daha fazla meydana geliyor.

Bilim insanlarının 61 ve 87 yaşları arasındaki 107 sağlıklı gönüllü üzerinde 5 yılı aşkın yaptıkları gözlemlerde, B vitamininin beyindeki etkilerinin yeni boyutları ortaya çıkarken, yaşlandıkça beyindeki büzülme oranına kısmen gıdaların etkisinin olabileceği anlaşıldı.

Beyindeki büzülmenin son safhasının bunama olduğunu kaydeden uzmanlar, bu araştırmanın, dengeli bir beslenmeyle birlikte et, balık ve zenginleştirilmiş tahıl ya da sütte bulunan B12 vitaminini daha fazla tüketmenin, beyni koruyabileceğini belirttiler.

İngiliz Alzheimer Vakfı'ndan Dr. Susanne Sorensen, yaşlılarda B12 vitamini eksikliğinin yaygın bir sorun olduğunu ve hafıza kaybının yanı sıra bunamayla bağlantılı olduğunu belirterek, "Beyin büzülmesi beraberinde genellikle bunamayı da getiriyor. Bunama riskini azaltmanın en iyi yolu, B vitamini ve antioksidanlar açısından zengin ve dengeli beslenme, sigara alışkanlığından kurtulma, tansiyon ve kolesterolü sık sık kontrol etmektir" diye konuştu.

Araştırmalar, beş kişiden ikisinde B vitamini eksikliği bulunduğunu ortaya koyuyor.

B12 açısından zengin gıdalar arasında karaciğer ve kabuklu deniz ürünleri gösteriliyor.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24