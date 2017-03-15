B vitamini, hava kirliliğinin vücuttaki olumsuz etkilerini azaltabilir

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nden araştırmacılar, yüksek dozda alınan B vitaminlerinin hava kirliliğine yol açan küçük partikül maddelerin etkilerini tamamen geriye çevirebileceğini ortaya koydu.

BBC’de yer alan habere göre, hava kirliliğinin etkileri dünyanın çok büyük bir kısmını etkilemekte ama bununla beraber kirli havanın insanları nasıl hasta ettiği kesin anlamda çözülmüş değil. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 90’ı Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sağlıklı koşulların dışında yaşamakta ve özellikle PM 2.5 etkisi en çok hissedilen maddelerden biri.

Bu karmaşık partiküller dizel arabalardan, odun sobalarından ve diğer kirletici gazların birbiri ile reaksiyona girmesi ile oluşmakta. İnsan saçının 30’da 1’i genişliğinde olan PM 2.5, insanların akciğerlerine yerleşip solunum yolu ve kalp rahatsızlıklarına sebebiyet vermekte.

PM 2.5’i ele alan araştırmalar bu maddenin aynı zamanda bağışıklık sistemini kontrol eden DNA’ların çalışma şeklini değiştirdiğini düşünmekte. Bilim insanları uzun zamandır Bisphenol A adlı kimyasalı içeren besinlerin hayvanlarda bu durumu durdurabildiğini biliyordu. Ama bu yeni araştırma günlük B vitamini alımı ile PM 2.5’in etkilerinin azaltıp azaltılmayacağını anlamaya çalışıyor.

10 adet gönüllü ile yapılan araştırma 4 haftalık 2.5 mg folik asit, 50 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamin kürünün, PM 2.5’in etkilerini 10 adet gen noktasında % 28 ile 76 oranında azalttığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu etkinin PM 2.5’in DNA bazında yaptığı etkileri tam anlamı ile geri değiştirecek seviyede olduğunu belirtiyor.

Buna karşılık araştırmacılar ellerinde kısıtlı bir çalışma olduğunu belirtiyor. B vitaminlerinin oranlarının etkilerini tam anlamı ile çözemediklerinden ve çok küçük bir denek sayısı olduğundan diğer kuruluşlardan biliminsanları çalışmaya destek verirken kuşku ile yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

Bazı bilim insanları ise halk sağlığı için bir vitamin alarak iyileşmenin pozitif bir gelişme olduğunu belirtse de, uzmanların asıl görevinin hava kirliliğini azaltmak olduğunu belirtiyor.