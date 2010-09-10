B vitamini Alzheimer'i engelliyor

T24 - Yeni bir araştırma, yüksek dozda B vitamininin, Alzheimer belirtileri görülen yaşlılarda beynin küçülme oranını yarı yarıya kadar azaltabileceğini ortaya koydu.



Beynin küçülmeye başlaması, genelde bunamaya yol açan idrak sorunlarının belirtilerinden biri.



Araştırmacılar, yeni bulguların, Alzheimer'in başlangıcını geciktirmede ilk adım olabileceğini belirtiyor.



Uzmanlar bununla birlikte bulguların önemli olmasına karşın, ileri araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu söylüyor.



Sonuçları Public Library of Science One adlı dergide yayayımlanan araştırma, algılama sorunları yaşamaya başlayan 168 kişi üzerinde yapıldı.



Anlık geçici hafıza kaybı ve konuşma sorunları, normal yaşlanma belirtileri içinde kabul edilmiyor ve bunun Alzheimer ve diğer bunama hastalıklarının habercisi olabileceği düşünülüyor.



Araştırmaya katılan gönüllülerin yarısına, tavsiye edilen günlük dozun üzerinde B folat, B6 ve B12 vitaminleri verildi.



Kalan gönüllüler de plasebo (bazı hastalara ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) aldı.



İki yıl sonra araştırmaya katılanların beyinlerinin küçülme oranları ölçüldü.



Beyin ne kadar küçülüyor?



60 yaşından sonra ortalama beyin, binde beş oranında küçülüyor. İdrak sorunları yaşayanların beyinlerinin küçülme oranı bunun iki katı. Alzheimer hastalarının beyni ise yılda yüzde 2,5 oranında küçülüyor.



Araştırma sonunda B vitamini alan hastaların beyinlerinin küçülme oranı yüzde otuz azaldı. Bazı kişilerde bu oranının yüzde 50'inin üzerinde olduğu görüldü.



