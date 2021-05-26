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Spor

B.B. Erzurumspor'dan sonra Denizlispor da küme düşmenin kaldırılmasını istedi!

26 Mayıs 2021 11:50

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Denizlispor da küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

2020-2021 Sezonunda Süper Lig'de TFF 1. Lig'e düşen takımlar TFF'nin yolunu tuttu. Erzurumspor, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da küme düşmenin kaldırılması yönünde federasyona başvurduklarını açıklamıştı. Bugün ise Denizlispor'dan aynı talep geldi.

Süper Lig'e veda eden takımlar peş peşe küme düşmenin kaldırılması yönünde TFF'ye başvuruda bulunuyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Denizlispor da küme düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

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