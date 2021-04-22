B20'nin Uluslararası Danışma Kurulu'na TÜSİAD'dan iki isim katıldı

Bu yıl İtalya dönem başkanlığında gerçekleştirilen G20’nin iş dünyası ayağında hükümet liderlerine sunulmak üzere özel sektörün politika önerilerini belirlediği B20 (The Business 20), TÜSİAD’ın İtalya’daki muadil kuruluşu Confindustria (İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu) başkanlığında faaliyetlerini yürütüyor. TÜSİAD’ın 2009 yılından bu yana Türk iş dünyasını temsilen aktif katılım sağladığı B20 kapsamında bu yıl bir “Uluslararası Danışma Kurulu” (International Advisory Caucus) oluşturuldu. Kurul’da, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD üyesi, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da yer alıyor.

Yükselen piyasa ekonomileri ile gelişmiş ülkelerin bir araya geldiği G20 ülkelerinden iş dünyası liderlerinin katılımıyla B20 çalışmalarının vizyonunu genişletmek amacıyla çalışacak Kurul, iklim değişikliği ile mücadele ve kadının güçlenmesi konularına odaklanıyor.

G20 ülkelerinden iş dünyası liderlerinin katılımıyla B20 çalışmalarının vizyonunu genişletmek ve sürece dair farkındalığı arttırmak amacıyla çalışacak Kurul, ilk toplantısını 20 Nisan Salı günü çevrimiçi olarak gerçekleştirdi ve bu dönem için öncelikli temalar olarak belirlenen iklim ve kadın istihdamı konularını ele aldı.

Kaslowski, İstanbul Sözleşmesi'nin kadın hakları için önemine değindi

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski toplantıda Uluslararası Danışma Kurulu tarafından belirlenen iki öncelikli temanın TÜSİAD’ın da üzerinde yıllardır çalıştığı, doğru seçilmiş konular olduğunu şu sözlerle vurguladı: "İstihdama erişim olanaklarının arttırılması aracılığıyla kadınların güçlenmesi ve sürdürülebilir ve yeşil ekonomi prensipleri ile iklim değişikliğiyle mücadele, B20’nin küresel ekonominin dönüşüm sürecine katkıda bulunabileceği iki somut alandır."



İstanbul Sözleşmesi’nin kadın hakları için önemine değinen Kaslowski, “Covid-19 salgını iş-yaşam dengesi ve ev içi şiddet konularında kadınlar üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Uzaktan/esnek çalışma modelleri yeni normal haline gelirken kadınların STEM alanında eğitimini ve çalışmasını teşvik etmeli, çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmalı ve şirketlerin yönetim kurullarında kadınların daha fazla temsil edilmesini sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.



Simone Kaslowski, toplantıda ayrıca, Paris İklim Anlaşması’nın stratejik bir öncelik olarak benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Kaslowski şu ifadeleri kullandı: "İklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil büyüme uzun süredir TÜSİAD’ın gündeminin önemli bir kısmını oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Global Compact iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz İş Dünyası Plastik Girişimi, bu alanda gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalardan biri. Türk iş dünyası; çevresel, sosyal ve yönetimsel (ESG) kriterleri uygulama konusunda hazır."

Zeynep Bodur Okyay: B20 elçileriyle birlikte çalışmak arzusundayız

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay da Türk iş dünyası olarak sürdürülebilir gelecek adına son derece önemli iki konuda çalışacak olmanın öneminden bahsetti.

"İklim değişikliğiyle mücadele ve kadının güçlenmesi konusunun önemini biliyoruz. Pandemi, özellikle kadınları daha dezavantajlı konuma düşürdü. Bunun takip edilmesi ve gerekli köklü değişimlerin yapılması gerekiyor. Artan küresel zorluklar karşısında iklim değişikliğiyle mücadelede iş dünyası daha hızlı ve etkin çalışmalar yapmalı. Kale Grubu olarak uzun yıllardan beri sosyal fayda odaklı projelerle bu konuda öncü rol oynuyoruz. Güzel örneklerin paylaşılması ve sürdürülebilirliğin kurumsallaştırılmasını çok önemsiyoruz. Bugünse bu yaklaşımı, tüm iş dünyası ekosistemine yaymak için tüm B20 elçileriyle birlikte çalışmak arzusundayız" şeklinde konuştu.

Kapsayıcı politikaların sürdürülebilirlik adına yasal zemini hazırlayacağının altını çizen Zeynep Bodur Okyay, ülkelerin kendi ihtiyaç ve konumları nedeniyle farklılaştırılmış ancak amacı aynı düzenlemelerle sürdürülebilir kalkınmaya doğru ivme kazanabileceklerini belirtti.