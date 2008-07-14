Azteklerin gizemi çözülüyor

Meksika’nın başkenti Meksiko yakınlarındaki Güneş Piramidi’nde çalışmalara başlayan Meksikalı, Amerikalı ve Japonlardan oluşan bir arkeolog ekibi, piramidin altında bulunan tünel kompleksinin Aztekler hakkında yeni ipuçları elde edilmesine yarayacağını umuyor.



Tünelin piramidin tam altında yer almasının insan kurban etme ayinleriyle ilgili olabileceğine dikkat çeken ekibin lideri Alejandro Sarabia, Azteklerin tünelin girişini kapatmalarının ardındaki nedeni arayacaklarını ve bu arada kentin kaderiyle ilgili yeni bilgilere ulaşılabileceğini söyledi.



İlk kez 1971 yılında varlığı keşfedilen tünel, önce doğal bir mağara sanılmış, ardından da mühürlenerek bir daha üzerinde çalışılmamıştı. Milattan sonra 150 ve 450 yılları arasında yaklaşık 200 bin kişiye ev sahipliği yaptığı sanılan Teotihuacan, Roma dahil, zamanının tüm Avrupa şehirlerinden daha büyüktü. Aztek uygarlığında önemli yer tutan piramitler ve geometrik şekilli tapınakların ayinlerde insan kurban etme ve uzayı gözleme gibi faaliyetlerde kullanıldığı biliniyor. Teotihuacan antik kentinin merkezinde yer alan Güneş Piramidi bu gizemli Orta Amerika medeniyetinden günümüze kalan en büyük yapıyı oluşturuyor.

