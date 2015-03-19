'Azrail'in babası' lakaplı Şii asker IŞİD'in korkulu rüyası oldu

Irak'ın Tikrit kentinde, IŞİD ile (Irak Şam İslam Devleti) ordu birlikleri arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürüyor. Irak ordusu, Şii milislerin yardımıyla saldırılarına devam ediyor. Savaştaki bir askerin ise internette binlerce hayranı var.

Testere, kılıç ve makinalı tüfeği ustalıkla kullanan bu asker, IŞİD'e karşı başarısıyla efsaneye dönüştü. Ancak binlerce kişinin internette "Azrail'in Babası" olarak adlandırdığı bu asker kim?

Fotoğraflarda saçları kazınmış ve çok gür sakallara sahip olarak görüntülenen askerin, çoğu zaman en sevdiği silahlarla gülümseyerek poz vermesi dikkat çekiyor. Adına açılan Facebook sayfasının aldığı beğeni sayısı 320 bini geçmiş durumda. Beğenilerin çoğu Irak'tan.

Facebook sayfasına askere takılan korkutucu lakap "Ebu Azrail: Ölüm meleğinin babası"nın adı verilmiş.

Elbette konu IŞİD'e geldiğinde hiçbir şey bu kadar basit değil. Ayrıca Ebu Azrail'in hikayesini doğrulamak hiç de kolay değil.

BBC Türkçe'nin yayımladığı Fransız AFP ajansının haberine göre asıl adı Eyüp Falih el Rubayi. IŞİD'e karşı alt cephede savaştığını söylüyor. Ama savaş deneyimi, bundan çok öncelere dayanıyor. Rubayi, Irak'ta ABD güçlerine karşı savaşan Şii Mehdi Ordusu'nda görev almış. Ayrıca Şam yakınlarında Suriye lideri Beşar Esad'ı devirmeye çalışan Suriyeli muhaliflere karşı çarpışmış.

IŞİD militanlarına karşı acımasızlığıyla nam salan Rubayi, beş çocuk babası.

"Çocuklarımı okula bırakırken son derece barışçıl, sakin bir adamım. Ama IŞİD'e diğer yüzümü gösteriyorum" diyor.

Birçoklarına göre Rubayi'nin öyküsünü çekici kılan şey de savaştaki maceralarıyla mütevazi hayatı arasındaki çelişki.

İran'ın El Alem Televizyonu'na göre Rubayi, Irak'taki bir üniversitede fizik dersleri veriyor.

Ancak @IraqLiveUpdate adlı Twitter hesabına göreyse, Rubai üniversitede ders vermiyor. Tekvando ustası olan Rubayi'nin özel operasyonlarda görev alan profesyonel bir savaşçı olduğu belirtiliyor.

'Sünniler rahatsız'

Ancak gerçek ne olursa olsun, Rubayi'nin öyküsü, komşu ülke İran'ın propagandasının işleyişine ilişkin ipuçları veriyor.

Sünnilerin önemli yerlerinden biri kabul edilen Tikrit'teki Şii milislerin varlığı birçoklarını rahatsız ediyor.

Bazı savaşçıların İran'la bağlantısı olduğu ve bu kişilerin varlığının bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceği endişeleri var.

Ebu Azrail'in fotoğraflarını yayımlayan bir Facebook hesabı, İran Devrim Muhafızları özel güçlerine övgüler yağdırıyor. Tikrit'teki savaşta, İran Devrim Muhafızları'nın dış operasyonlardan sorumlu özel birimi Kudüs gücünde yer aldığı belirtiliyor.

Maryland Üniversitesi'nde, Şii milisler üzerine çalışmalar yapan Phlip Smyth, Ebu Azrail'in Kataib İmam Ali adlı milis gücünün üyeleri arasında olabileceğini söylüyor.

Bu grubun geçen yaz kurulduğu ve hemen gelişmiş propaganda yöntemleri kullanarak yıldız askerlerinin reklamını yapmaya başladığı belirtiliyor.

Smyth, "Facebook'ta yıllardır Şii milisleri izliyorum. Her şey örgütlü bir bir kampanyaya benziyor" diyor:

"2014'te kendi Facebook sayfası vardı. İlginç şeyler yapan bir kahraman profili oluşturuldu. IŞİD savaşçılarına ait olduğu söylenen kesik başların fotoğrafları da yayımlandı."

Rubayi'nin Facebook'taki takipçilerinin çoğu Iraklı, ama İranlılar da ona çok ilgi gösteriyor. Onun fotoğraflarını paylaşıp sert görüntüsüne rağmen çok esprili biri oldunu yazıyorlar.