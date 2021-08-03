Azra'yı öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın komşuları konuştu: Bağrışma sesi duydum, 3 gündür kötü koku vardı

Antalya'da üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın komşuları konuştu. Adının açıklanmasını istemeyen bir komşu 29 Temmuz akşamı bağrışma sesi duyduğunu belirtti. Ayhan'ın alt kat komşuları ise 3 gün evden kötü kokular geldiğini söyledi.

Azra Gülendam Haytaoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın 5'inci katında öldürüldü. Komşuları, katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın eve sürekli alkollü geldiğini, otomobilini park ederken de çevresine sıkıntı yaşatan bir profile sahip olduğunu anlattı.

"3 gün kötü koku vardı"

Katil zanlısı Ayhan'ın alt katında oturan Funda- Lütfü Eroğlan çifti, geçen hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri kokudan rahatsız olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Hiçbir zaman böyle bir koku olmadı. Çamurumsu su ve kahverengi bir koku vardı. Ama kimseye konduramadık. Böyle bir şey olduğunu düşünemedik. Cumartesi günü biz temizlik yaptık. Eğilip süzgeci kokladığımızda kokunun yukarıdan geldiğini fark ettik. Fare ölüsü mü, diye düşündük. Daha sonra poşetin içine karton koyarak giderleri kapattık. Koku kesildi. Pazar günü ise polisler geldi. Keşke olayı duyup müdahale edebilseydik. Hiç kimse bu şekilde olsun istemezdi. Böyle insanları apartmanda barındırmamak gerekiyor. Söyleye söyleye usandık. Kadın cinayetlerine bir çözüm bulunmuyor. Umarım bu son olur ve lütfen size yalvarıyorum. Bu adamı 6 ay, 1 yıl sonra bırakmasınlar. Ben bu adamın geçmişinin de iyi olmadığına inanıyorum. Bunu yapan bir insan başkalarının da canını yakmıştır."

"Bağrışma sesi duydum"

Adının açıklanmasını istemeyen bir komşusu ise Mustafa Murat Ayhan'ın 29 Temmuz akşamı saat 01.30'da yanında bir kızla geldiğini, bunu da kameralardan tespit ettiklerini belirterek, “Ben içeriden gelen bağrışma sesini duydum. Hatta birkaç kez kapının önünden geçerken evde garip bir durum olduğunu hissettim. Ancak bu adam eve sürekli farklı kadınlarla geldiği için 'özel hayatıdır' diyerek kapıyı çalmadım. Sonradan öğrendim ki, meğerse o an zavallı kızı boğuyormuş. Aracını sürekli ana yola bırakırdı. O gün arka tarafa bırakmıştı ancak şüphelenmedik. Kamera kayıtlarını polisle birlikte izlediğimizde, Mustafa Murat Ayhan'ın her seferinde farklı kıyafetle ancak aynı valizle evden çıkıp arkaya park ettiği aracına gittiğini gördük. Yine meğerse cesedi taşıyormuş" diye konuştu. (DHA)

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