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Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti; babası kimlik tespiti için DNA örneği verdi

03 Ağustos 2021 10:11

Antalya'da 28 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan ve dün cesedi bulunan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası kimlik tespiti için DNA örneği  verdi. 

Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cesedin kime ait olduğunun tam tespiti için baba Haytaoğlu DNA örneği verdi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan 28 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi Varsak'ta  ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan ve cinayeti itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.  (AA) 

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