Azra Kıvanç'ı mahvetti!

Azra Akın fotoğrafları - FOTOGALERİ

Kıvanç Tatlıtuğ fotoğrafları - FOTOGALERİ

Erkan Özerman: Kıvanç Tatlıtuğ'un yükselişini eski sevgilisi Azra Akın engelledi.Bu çocuk Fransa'da "Kivan" takma adı ile hızla yükseliyordu. Fakat Azra Akın kıskançlık krizine girip Kıvanç'ı telefonla sürekli taciz ediyordu. "Hollanda' ya geleceksin", "Beni aldatıyor musun?", "Yanında kim var?" diye sürekli arıyordu.Zavallı Kıvanç'ta işi gücü bırakıp Hollanda'ya Azra'nın yanına gidiyordu. Kıvanç ikide bir Hollanda'ya gitmek için işlerini erteliyordu. Bunu engellemek için Azra'ya Paris'teki evimi açıp yatağımı bile verdim. Ama kız yine de onu mahvetti, işlerini engelledi. Zaten Kıvanç’ın Azra ile birlikteyken başka sevgilileri de vardı.