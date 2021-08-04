Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın (48) emlak ofisinin cam kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.



Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesinde bulunan emlak ofisi, dün akşam saatlerinde saldırıya uğradı. Sabah eşyalarını almak için ofise gelen çalışanlar, cam kapının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, inceleme yaptı. İş yeri çalışanları, cinayet sonrası sık sık telefonla arandıklarını, arayan kişinin, "Sizinle beraber orayı yakacağız" diye tehdit ettiğini, bu sabah eşyalarını almak için ofise geldiklerinde ise cam kapının kırıldığını gördüklerini söyledi. Polis, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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