-Azra bebek ve annesi Ankara'da ANKARA (A.A) - 25.10.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde, depremden iki gün sonra bir evin enkazından sağ çıkarılan 14 günlük Azra bebek ve annesi Semiha Karaduman, Ankara'da tedavi görecekleri hastanelere getirildi. Anne ve bebeği taşıyan Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, saat 19.30 sularında Esenboğa Havalimanı'na indi. Azra bebek, Doktor Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırıldı. Azra bebek, küvez içerisinde ambulanstan indirilerek hastaneye getirilirken, çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Susuz kalmış olabileceği öğrenilen Azra bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alınacak. Anne Semiha Karaduman ise Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görecek. Anne ve bebeğin sağlık durumlarıyla ilgili net bilgi, uzman hekimlerin kontrolü sonrasında belli olacak. -İlk müdahale enkaz altında yapıldı- Azra bebek ve annesinin kurtarılma süreci hakkında bilgi veren yetkililer, yer tespitinin ardından AFAD, AKUT ve diğer yetkili ekiplerce önce enkazın kaldırıldığını, daha sonra Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin devreye girdiğini belirttiler. Yetkililer, açılan delikten bir doktorun enkaza girerek, ilk müdahaleyi enkaz altında yaptığını, Azra bebek ve anne Karaduman'ın daha sonra gün ışığına çıkarıldığını ifade ettiler.