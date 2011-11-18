-''Azra'' bebek kimliğine kavuştu SİVAS (A.A) - 18.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde 14 günlükken enkaz altından annesi ve babaannesi ile birlikte sağ çıkarılan Azra bebek, nüfus cüzdanına kavuştu. Azra bebeğin dedesi Ahmet Karaduman, Sivas Nüfus Müdürlüğüne giderek torunu Azra bebeğin kimliğini çıkardı. Bebeğin nüfus cüzdanında, annesi Semiha, depremde yaşamını yitiren babası Sinan Karaduman'ın adlarının yanı sıra doğum tarihi olarak ''10.10.2011'', doğum yerinin ise ''Erciş'' yazdığı görüldü. Depremden yaralı kurtulan dede Karaduman, torunu Azra'nın nüfus cüzdanını dün çıkardığını belirterek, doğum yerini özellikle Erciş olarak yazdırdığını söyledi. Dede Karaduman, ''Özellikle bu olaydan sonra doğum yerine Erciş'i yazdırdık. Çünkü gerçekten orada doğdu, bu olayı da orada yaşadı. Kimliğinde de belli olsun istedik. İnşallah hayırlı bir evlat olur. Ben daha önce de söyledim. Oğlumuzun bize bıraktığı en büyük miras ve teselli. Allah onu hayırlı bir evlat nasip eder, sağlıklı huzur içinde büyütmek nasip eder. Bize de o günleri görmeyi nasip eder inşallah. Tek dileğim, emeğim bu. Ona artık gözümüz gibi bakacağız'' dedi.