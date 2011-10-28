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Yaşam

Azra bebek hafta sonu da hastanede ANKARA (A.A)

28 Ekim 2011 14:32

-Azra bebek hafta sonu da hastanede ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Van'da meydana gelen depremde iki gün sonra enkazdan çıkarılan ve tedavi için Ankara'ya sevk edilen Azra bebeğin, bugün beklenen taburcu işlemi ertelendi.  Taburcu işleminin ertelendiğini Doktor Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurullah Okumuş açıkladı. Hastane önünde bekleyen gazetecilere konuşan Okumuş, Azra bebeğin tıbbi olarak taburcu olmasında herhangi bir sakınca olmadığını ve 48 saat içinde taburcu edilebileceğini daha önce söylediklerini anımsatarak, Azra'nın ailesi ve dedesiyle yaptıkları görüşme sonucu, minik bebeğin bundan sonraki izleniminin Sivas'ta yapılabileceğine karar verdiklerini aktardı. Okumuş, ''Ancak babanın durumunun daha netleşmemesi nedeniyle bu sabah ailenin talebi ve bizim de olurumuz ile Azra'nın hafta sonu, iki gün daha hastanemizde annesiyle beraber misafir edilmesi kararını verdik'' dedi. Bir gazetecinin, psikolojik nedenlerle mi böyle bir karar alındığının sorulması üzerine Okumuş, ''Evet. Ailenin kararı ve bizim kararımızla, yani psikolojik nedenlerden dolayı iki gün daha hastanede misafir edeceğiz'' diye konuştu. Okumuş, Azra bebeği pazartesi günü taburcu etmeyi planladıklarını kaydetti.

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