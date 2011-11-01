-Azra bebeğin kurtarıcıları Van'dan ayrıldı ELAZIĞ (A.A) - 01.11.2011 - Van'da meydana gelen depremde ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebek ve ailesinin de bulunduğu 7 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkaran ekipte yer alan Elazığ Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), görevlerini tamamlayarak kente döndü. Elazığ Sağlık Müdürlüğü Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürü Tuncay Okcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UMKE organizasyonunun Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 2003 yılında kurulduğunu, Elazığ'da da 2005 yılında faaliyete başladığını söyledi. UMKE üyelerinin deprem, sel, büyük yangın ve trafik kazalarında verilen alarmla daha önce belirlenen alanda toplanan tamamen gönüllü sağlık çalışanlarından oluştuğunu ifade eden Okcu, ekip üyelerinin normal zamanlarda bulundukları sağlık kurumunda görevlerini sürdürdüğünü söyledi. Van'da meydana gelen depremin ardından aynı gün 15 kişiden oluşan 3 UMKE ekibi, 5 adet 112 acil sağlık ekibi ve 3 uzman hekimle akşam saatlerinde Erciş'e ulaştıklarını belirten Okcu, ''Enkaza girebilmek için sivil savunma aradık kendimize. Enkaza tek başımıza girmemiz sıkıntı oluyordu. Erzurum sivil savunma ekibini bulduk, birlikte ilk olarak 4 saatlik çalışma sonucu gece 23.30 sıralarında Yunus adında 13 yaşındaki çocuğu çıkardık. Yunus daha sonra nakil sırasında iç kanamadan vefat etmiş. Biz de sonradan duyduk bu haberi. Yunus'un bulunduğu yerden iki kişiyi daha çıkardık.'' Depremin ikinci günü ise sabah saatlerinde Azerbaycan ekibi ile birlikte 9 saat sonunda her şeye değen bir çalışmayla Emrullah isminde 20 yaşlarında bir genci enkazdan çıkardıklarını ifade eden Okcu, şöyle devam etti: ''Üçüncü gün ise saat 10.00 civarlarında bizim ekibimiz ile Jandarma Arama ve Kurtarma Timi ile İzmir Sivil Savunma Ekibi 6 saat süren hummalı bir çalışma sonucu Azra bebeği aldık oradan. Azra bebeği almamız bize o kadar çok mutluluk verdi ki artık hepimizin içinden gülmek geliyordu. Deprem olmuş 3 gün boyunca yüzümüz gülmemişti. Azra bebeği aldık, hepimiz gülmeye başladık. Bu bizim için çok büyük mutluluk, heyecan verici bir olay oldu ki bunlar anlatılamaz. Azra'dan sonra da anne ve babaannesini de aldık. '' Okçu, deprem bölgesinde bulundukları süre içinde 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını, enkaz çalışmalarının ardından 3 köyde 180 kişiye de sağlık taraması yaptıklarını kaydetti.