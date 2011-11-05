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Yaşam

''Azra'' bebeğin hüzünlü bayramı SİVAS (A.A)

05 Kasım 2011 17:35

-''Azra'' bebeğin hüzünlü bayramı SİVAS (A.A) - 05.11.2011 -  Van'ın Erciş ilçesinde 14 günlükken enkaz altından sağ çıkarılan Azra bebek, geçen hafta toprağa verilen babası Sinan Karaduman'ın mezarını ailesiyle birlikte ziyaret etti. Van depreminde ''umudun'' ve ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebek, depremden sağ kurtulan annesi Semiha Karaduman, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman ile enkaz altında kalarak yaşamını yitiren baba Sinan Karaduman'ın Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrine geldi. Azra bebeğin, annesi Semiha Karaduman'ın kucağında babasının mezarına getirilmesi sırasında duygulu anlar yaşandı. Ailenin mezar ziyaretinde gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Babasının mezarının başında bir süre tutulan Azra bebek, daha sonra soğuk havada üşümemesi için amcası İsmail Karaduman tarafından otomobile götürüldü. Aile bireyleri, Sinan Karaduman'ın mezarı başında dua etti. Karaduman'ın eşi, annesi ve kız kardeşleri, kabir başında uzun süre gözyaşı döktü. Azra bebeğin ise yaşananlardan habersiz uyuduğu gözlendi.

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