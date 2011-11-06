T24 LogoT24 Logo
Yaşam

''Azra'' bebeğin evinde hüzünlü bayram SİVAS (A.A)

06 Kasım 2011 13:40

-''Azra'' bebeğin evinde hüzünlü bayram SİVAS (A.A) - 06.11.2011 -  Van'ın Erciş ilçesinde 14 günlükken enkaz altından sağ çıkarılan Azra bebeğin ailesinin evinde, baba Sinan Karaduman'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi nedeniyle hüzünlü bir Kurban Bayramı yaşanıyor.  Van depreminde ''umudun'' ve ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebeğin depremden sağ kurtulan annesi Semiha, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman, baba Sinan Karaduman'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi nedeniyle buruk bir Kurban Bayramı geçiriyor. Aile, evlerine ziyarete gelen yakınlarıyla bayramlaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Azra bebeğin ise beşiğinde uyuduğu gözlendi.  Eski Sivas Devlet Hastanesi başhekimi olan, çocuk hastalıkları uzmanı doktor Ahmet Karaduman, duygularını şöyle anlattı:  ''Bayram namazına hep oğlumla beraber giderdik. Hep onu düşündüm. Ama elden bir şey gelmiyor. Takdiri ilahi böyleymiş. Bize bir teselli bıraktı. Ben, eşim, eşi ve bir de özellikle bebeğini bıraktı. Şimdi hakikaten biz teselli buluyoruz, hep bebeğe baktıkça oğlumuzu sürekli yad ediyoruz. Allah makamını cennet etsin. İnşallah şehittir diye umuyoruz.'' Kendilerini acılı zamanlarında yalnız bırakmayan ve sürekli yanlarında olan herkese teşekkür eden Karaduman, ''Türkiye'nin her tarafından, hatta yurt dışından arayan veya ulaşamayan, gönülleri bizimle bir olan, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum, hepsinin bayramlarını kutluyorum'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24