-''Azra'' bebeğin evinde hüzünlü bayram SİVAS (A.A) - 06.11.2011 - Van'ın Erciş ilçesinde 14 günlükken enkaz altından sağ çıkarılan Azra bebeğin ailesinin evinde, baba Sinan Karaduman'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi nedeniyle hüzünlü bir Kurban Bayramı yaşanıyor. Van depreminde ''umudun'' ve ''mucize kurtuluşun'' adı olan Azra bebeğin depremden sağ kurtulan annesi Semiha, babaannesi Gülsade ve dedesi Ahmet Karaduman, baba Sinan Karaduman'ın enkaz altında kalarak yaşamını yitirmesi nedeniyle buruk bir Kurban Bayramı geçiriyor. Aile, evlerine ziyarete gelen yakınlarıyla bayramlaşırken duygu dolu anlar yaşadı. Azra bebeğin ise beşiğinde uyuduğu gözlendi. Eski Sivas Devlet Hastanesi başhekimi olan, çocuk hastalıkları uzmanı doktor Ahmet Karaduman, duygularını şöyle anlattı: ''Bayram namazına hep oğlumla beraber giderdik. Hep onu düşündüm. Ama elden bir şey gelmiyor. Takdiri ilahi böyleymiş. Bize bir teselli bıraktı. Ben, eşim, eşi ve bir de özellikle bebeğini bıraktı. Şimdi hakikaten biz teselli buluyoruz, hep bebeğe baktıkça oğlumuzu sürekli yad ediyoruz. Allah makamını cennet etsin. İnşallah şehittir diye umuyoruz.'' Kendilerini acılı zamanlarında yalnız bırakmayan ve sürekli yanlarında olan herkese teşekkür eden Karaduman, ''Türkiye'nin her tarafından, hatta yurt dışından arayan veya ulaşamayan, gönülleri bizimle bir olan, acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum, hepsinin bayramlarını kutluyorum'' diye konuştu.