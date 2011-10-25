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Yaşam

Azra bebeğin annesi de kurtarıldı ERCİŞ (A.A)

25 Ekim 2011 18:53

-Azra bebeğin annesi de kurtarıldı ERCİŞ (A.A) - 25.10.2011 - Erciş'te, depremden 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarılan 14 günlük Azra bebeğin annesi Semiha Karaduman da kurtarıldı. Azra bebek ise hava ambulansıyla Ankara'ya gönderildi. Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki çöken bina enkazından 14 günlük Azra bebeğin çıkarılmasının ardından, ekipler bebeğin annesine ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama-kurtarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu bebeğin annesi Semiha Karaduman, enkaz altından yaralı   çıkartıldı. Bilincinin açık olduğu görülen Semiha Karaduman'ı ekipler ambulansa aldı. Karaduman, buradaki ilk müdahalenin ardından Erciş Spor Salonundaki Sahra Hastanesine kaldırıldı. Aynı bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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