Azra Akın sevgilisi ile görüntülendi

Hafta Sonu dergisinin haberine göre; Azra Akın, manken Kıvanç Tatlıtuğ ile yaşadığı aşkı ikinci denemeden sonra “Bir daha geriye dönüş söz konusu olamaz” diyerek bitirmişti. Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu Meltem Cumbul ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu sırada Azra Akın’ın da TRT için çekilen ‘Ayrılık’ adlı dizide başrolü paylaştığı Kaan Urgancıoğlu ile yakınlaştığı iddia edildi.Yaklaşık 15 gün önce ikilinin dizi setinde, yan yana oturdukları sırada çekilmiş bir fotoğrafı yayımlanmış ve aşk yaşadıkları yazılmıştı. Ancak çift, iddiaları kabul etmemişti. Çekilen fotoğraflar için de “Aynı dizide oynayan iki oyuncunun yan yana oturması kadar doğal hiçbir şey olamaz” denilerek savunma yapılmıştı. İkili kısa bir süre önce Nişantaşı’nda kez aynı motosiklet üstündeydiler ve gayet samimi bir şekilde Hasta Sonu tarafından görüntülendi. Objektifin kendisine yöneldiğini gören Urgancıoğlu, eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı.