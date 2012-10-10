Azra Akın mahkemede gözyaşlarını tutamadı

Manken Azra Akın'ın, organizatör Erkan Özerman'a açtığı tazminat davasının ilk duruşması bugün görüldü. Azra Akın'ın gözyaşlarını tutamayıp konuşamaması üzerine hakim davayı erteledi.

Özerman'a açılan 50 bin liralık tazminat davası

2002 yılı Dünya Güzeli Azra Akın’ın organizatör Erkan Özerman’a açtığı 50 bin TL’lik manevi tazminat davasının ilk duruşması bugün görüldü. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmaya Azra Akın avukatı Yalçın Kavak ile birlikte katıldı. 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Erkan Özerman’ı ise avukatı Sadettin Dayıoğlu temsil etti.

'Müvekkilim 1 yıldır iş yapamıyor'

Duruşmada söz alan Akın’ın avukatı Yalçın Kavak, “Cumhuriyet tarihinde 2 Dünya güzeli olmuştur. Bunlardan biri de benim müvekkilimdir. 17 Aralık 2011 tarihli HaberTürk Gazetesi’ndeki Erkan Özerman’ın röportajı müvekkilimi derinden yaralamıştır. ‘Hollanda varoş kızı, büyük bela, uğursuz, cinsel konuda Azra Kıvanç'ı lekelemiştir'' gibi ifadeler dolayısıyla bu davayı açtık. Müvekkilim bir yıldır iş yapamıyor. Yüce mahkenize sığınıyoruz." dedi.

Azra Akın ağladı

Avukatının ardından söz alan Azra Akın ise gözyaşlarını tutamadı. Heyecanlı olduğu gözlenen Akın, “Bütün bunlar beni çok üzdü. Hayatımda ilk kez mahkemeye çıkıyorum" dedi. Sözlerine devam edemeyen Akın’ın ağladığı görüldü. Akın’ın durumu karşısında hakim, ‘Tamam oturun’ diye konuştu.