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Azra Akın Hollanda'da film çekti

Akın, intikam almaya yeminli bir ajanı oynadığı filmde aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor

29 Aralık 2018 18:18

2002 yılında Dünya Güzeli seçilmesinin ardından oyunculuğa başlayan Azra Akın’ın, doğup büyüdüğü Hollanda’da geçen yıl çekilen bir televizyon filminde rol aldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Akın’ın başrolü Daan Schuurmans, Sophie van Winden ve Hubert Fermin ile paylaştığı “Heer&Meester”, bugün ilk kez seyirciyle buluşacak.

Daha önce Hollanda’da hiçbir yapımda rol almayan Akın, yönetmenliğini Pollo de Pimentel’in üstlendiği filmde Aysla adında bir ajan rolünde.

Evlendiğinden beri setlerden uzak olan oyuncu, öldürülen anne babasının intikamını almaya yeminli ajanı oynadığı bu filmdeki aksiyon sahneleriyle de dikkat çekiyor.

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