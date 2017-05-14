Azra Akın: Hem seksi, hem masum hem de yırtıcıyım; herkes akıllı olsun!

2002 Miss World Dünya Güzeli Azra Akın, kendisine yönelik yapılan "şeker kız" benzetmesiyle ilgili olarak "Ben hem seksiyim, hem masumum hem de yırtıcıyım. İçimizde her şey var. Herkes akıllı olsun" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Azra Akın'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

Herkesin merak ettiği soruyla başlayalım: Gerçekten evleniyor musunuz?

- Evet! Dört senedir birlikteyiz. Şimdi de evleniyoruz.

Kimdir müstakbel eşiniz Atakan Koru?

- İpsalalı. 30 yaşında. İTÜ mezunu. Özel bir şirkette çalışıyor. Aynı zamanda girişimci. Birkaç şirkette ortaklığı var.

Nasıl tanıştınız?

- Bir salsa gecesinde... O da salsa yapıyor. Ortak bir arkadaşımız vesile oldu.

Şimdi evde bol bol salsa mı yapıyorsunuz?

- Evet. Çok şanslıyım; sevdiğin şeyleri sevdiğin insanla paylaştığın zaman mutluluk kat kat artıyor.

Bir Dünya Güzeli’ni etkilemek zor olsa gerek... Neydi Atakan Bey’in farkı?

- Evet, çok zordur (gülüyor). İki insanın birbirine içten yaklaşması çok önemli. Konuştuğunuz zaman birini tanıyor gibi hissedersiniz ya, öyle oldu... Ruhlarımız tanışıyordu galiba. Hayata bakışımız ve değerlerimiz çok örtüşüyor. Ama ilk olarak bakışlarından etkilendim doğruyu söylemek gerekirse.

Toprak ağası olduğuna dair haberler çıkıyor. Doğru mu?

- Ailesi toprak sahibi. Geçmişten beri çiftçilik yapıyorlar. O kadar söyleyeyim.

Azra Akın, terbiyeni takın

Nasıl bir evlenme teklifi aldınız?

- Son dakika bir seyahat programı yaptık, arkadaşlarla Brezilya’ya gitmeye karar verdik. Ben Brezilya’yı da dans etmeyi de çok seviyorum. Orada sokak karnavallarına katıldık. Beatles’ın ‘samba’ cover’ını dinliyorduk. On binlerce kişinin ortasında yüzüğü çıkardı. Çok şaşırdım, gözyaşlarımı tutamadım...

Saf, masum, güleryüzlü kadın... Bunun ne kadarı gerçek?

- Kesinlikle rol değil. Hepimizin duyguları var. Az önce stresli bir an yaşadım mesela. Sonra farkındalıkla yeniden sakinleştim. Kısaca benim de farklı hissettiğim anlar oluyor. Bir de her yaşın verdiği bir olgunluk vardır ve ona göre davranırsın.

35 yaşın getirdikleri neler?

- Büyümek, deneyimlemek, tecrübeler kazanarak bir şeyler öğrenmek başka bir şey. Şu an bulunduğum noktada olduğum gibi görünmek istiyorum. Sokağa makyajsız çıkmak istiyorsam, çıkıyorum...

Sizi yıllarca ‘şeker kız’ olarak etiketlediler. Ama bugün fotoğraf çekiminde seksi yanınızı gördüm...

- Evet. Ben hem seksiyim, hem masumum hem de yırtıcıyım. İçimizde her şey var. Herkes akıllı olsun! Azra Akın, terbiyeni takın (gülüyor)! Al sana başlık... Algı işte...