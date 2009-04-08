Azra Akın aşkını itiraf etti

Azra Akın ve tiyatrocu Mehmet Esen aşkı coşkuyla sürüyor.



Akın, önceki gece sevgilisinin Hayal Bistro’da sergilediği ’Kuşkulu Bir Gösteri’isimli performansta yan flüt çalarak sahnede bulunan dört kişilik keman orkestrasına eşlik etti. Vivaldi, Bizet gibi ünlü bestecilerden klasikler çalan Akın, sevgilisinin isteği üzerine “Aşk Sevinci” isimli parçayı da yorumladı.



Cem Yılmaz’ı Leman’da ilk sahneye çıkaran tiyatrocu olan Mehmet Esen, böylece Azra Akın’ın da bilinmeyen bir yönünü ortaya çıkarmış oldu. Mutluluğu gözlerinden okunan iki sevgili ’Birlikte misiniz?’ sorusuna ’Her şey göründüğü gibi. Ne görüyorsanız

