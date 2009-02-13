Aznavur, Ermenistan Büyükelçisi olacak

Ermeni asıllı Fransız şarkıcı Charles Aznavur, Ermenistan'ın İsviçre büyükelçisi olma teklifini kabul ettiğini söyledi.



Aznavur, Ermenistan televizyonunda yayınlanan açıklamasında "Başlangıçta tereddüt ettim çünkü bu hiç de kolay bir iş olmadığını düşünüyordum. Ancak daha sonra Ermenistan için önemli olanın hepimiz için önemli olduğu sonucuna vardım. Bu teklifi memnuniyetle ve gururla kabul ettim" dedi.



84 yaşındaki Aznavur'a geçen aralık ayında Ermenistan vatandaşlığı verilmişti. Fransa'da doğan Aznavur uluslararası bir müzik kariyerine sahip.

