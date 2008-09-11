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Yaşam

Azmin zaferi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'ne bağlı Yeniköy Köyü Muhtarı 64 yaşındaki Abdurrahman Koyun, dışardan sınavlara girerek Açık İlköğre

11 Eylül 2008 03:00

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçesi'ne bağlı Yeniköy Köyü Muhtarı 64 yaşındaki Abdurrahman Koyun, dışardan sınavlara girerek Açık İlköğretim Okulu'ndan mezun oldu.

Daha önce 5 yıllık ilkokulu bitirdiğini belirten Koyun, “64 yaşında 8 yıllık ilköğretim okulu mezun oldum. Liseyi de bitireceğim azmim herkese örnek olsun” dedi.

Ekinözü Açık Öğretim Bürosu'nda düzenlenen diploma törenine katılan muhtar Abdurrahman Koyun, bu yaşta eğitime herkesin okuması gerektiği düşüncesiyle başladığını söyledi. 3 yıl önce Açık İlköğretim Okulu'na kayıt yaptırarak 8 yıllık eğitimi tamamladığını ifade eden Koyun, “Sadece azimliydim. Gençler bana bakar örnek alsınlar ve ‘herkes okusun’ diyerek bu sınavlara müracaat ettim ve diplomamı aldım. ‘Okuma-yazma bilmeyen insan kalmasın’ diye örnek olmak istedim” diye konuştu.

Muhtar Koyun, önce liseyi ardından da üniversiteyi okumayı arzuladığını ancak yaşının ilerlemiş olmasının buna izin verip vermeyeceğini bilmediğini kaydetti. Koyun, sınavlarda “Ben yaşlıyım, bana yardım edin” dediğini ancak öğretmenlerin yardım etmemesinin azmini arttırdığını da sözlerine ekledi.

Açık Öğretim Bürosu Sorumlusu, aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Abit Bakar ise “Bizler de kendisini büyük bir sevinç ve coşku ile kayıt etmiştik. Özverili bir şekilde çalışarak 3 yılda okulu bitirdi ve diplomasını almaya hak kazandı. Bunu, çevredeki insanlara azmin zaferi olarak gösterebiliriz. Hedefimiz, Kahramanmaraş'taki okuma- yazma oranını yükseltmektir” dedi. Abit Bakar, konuşmaların ardından Muhtar Koyun'a diplomasını verdi.

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