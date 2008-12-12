Azmin zaferi

Tek kanallı yıllarda hemen herkesi ekran başına toplayan Banko yarışmasının rekortmen görmeyen kızı Hale Bacakoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nda mevzuatın değiştirilmesini sağlayıp ilk engelli daire başkanı oldu.



Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Özel Eğitimden Sorumlu Daire Başkanlığı’na atanan Bacakoğlu, özellikle görme engellilerin eğitiminine yönelik önemli adımlar attı.



1988’deki Banko yarışması başarısından tam 16 yıl sonra engellilerin eğitimine yönelik karar vermede en üst düzeydeki koltuğa oturdu. Son iki yıldır kaynaştırma eğitimi ve erken eğitime yönelik birçok karar alan Bacakoğlu, görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile yazılan kitap sayısını arttırdı. Bacakoğlu, üç-altı yaş arasında engelli çocuklara okul öncesi eğitim kurumlarının kapısını açtığı gibi, engellilerin normal çocuklarla aynı sınıfta olduğu kaynaştırma eğitimini hem eğitimcilere, hem de velilere kabul ettirdi.



Görme engelli milletvekili Lokman Ayva’nın Milli Eğitim Bakanı Bakan Hüseyin Çelik’e tavsiyesi ile göreve başlayan Hale Bacakoğlu, iki yıldır Ankara’da ailesinden uzakta tek başına yaşıyor.



Teşekkür ediyorlar



Göreve gelir gelmez, Avrupa Birliği fonlarının desteğiyle engelli çocuklara yönelik önemli projelere imza attı. İlk olarak ilköğretim ve lisede okuyan görme engellilere yönelik kitaplardaki konuların güncellenmesi talimatını verdi. Bacakoğlu, şunları söyledi:



"Tüm çocuklar ve yetişkinler toplumsal hayata eşit oranda katılabilmeli. Engelliler her alanda diğerleriyle bütünleşebilmeli. Bu nedenle kaynaştırma eğitimi şart. Engelli çocukların toplumla bütünleşmesi erken dönemde adaptasyonla mümkün. Normal çocuklar da engelli yaşıtlarıyla ne kadar erken dönemde karşılaşırsa o kadar iyi. İlerki yıllar için tecrübe kazanırlar. Bu nedenle normal sınıflarda görme engelliler de olmalı. Aslında çocuklar birbiriyle sorun yaşamıyor, aileler sorun yaratıyor, olayı büyütüyor. Okul yöneticilerinde, öğretmenlerde bilgi ve deneyim eksikliği var. Engellisin diye kenara itilenler oluyor. Ben de böyle engellerle karşılaştım. Bazı okul müdürleriyle bizzat konuşuyorum. Geçmişte engelli çocukları diğerleriyle okutmaya karşı çıkan okul yöneticileri şimdi bana teşekkür ediyor."



80’lerin efsanevi yarışmacısıydı



Hale Bacakoğlu, sağlıklı bir çocuk olarak doğmuştu. Gözlerini lise 2’nci sınıfta retina yırtılması nedeniyle kaybetti. İstanbul Bahariye İlkokulu ve ardından Erenköy Kız Lisesi’nde okudu. Gözlerini kaybedince, lise son sınıfı dışardan bitirdi. ÖSS’ye hazırlanmada en büyük desteği kardeşinden aldı. Bu arada Emirgan’daki Altı Nokta Körler Okulu’nda bağımsız hareket etme, el becerilerini kullanma gibi birçok eğitim aldı. Hocası Naim Çavuş’un büyük desteğiyle hızla ilerledi. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandığında, görsel dersleri başaramayacağı gerekçesiyle okuldan uzaklaştırılmak istendi. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla bölümde kaldı.



Üniversite son sınıf öğrencisiyken katıldığı Banko yarışmasıyla onu tüm Türkiye tanıdı. Yarışma öncesi ailesinin, sonrasında ise dönemin Başbakanı Turgut Özal’ın desteğiyle yurtdışında tedavi çabaları sonuç vermedi. Mezun olunca üniversitede kalması için hocaları teklif getirdi. 1994’te master, daha sonra da doktoraya başladı. 2003’te görme engelli çocukların eğitim imkánlarından yararlanması için Parıltı Derneği’ni kurdu ve Başkanlığını üstlendi. Dernekteki çabasını gören zamanın milletvekili Lokman Ayva’nın teklifini önce reddetti. Ailesinden ayrılmak istemiyordu. Sonra ikna edildi. Dernekte verdiği mücadeleyi şimdi bakanlıkta üst düzey müdürlük koltuğunda veriyor.