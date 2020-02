Azmedip okudu, müftü oldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesinde pazarcı babanın 3 çocuğundan biri olan, maddi imkansızlık nedeniyle ilkokulun ardından eğitimine ara veren Beytullah Sezgin (37), ortaokul ve liseyi dışarıdan okuyup, üniversiteyi bitirdi, son olarak yüksek lisansa başladı. Kitap okumayı çok sevdiğine vurgu yapan Sezgin, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında açılan sınavı kazanarak Iğdır\'ın Tuzluca İlçe Müftülüğü\'ne atandı.

İncirliova\'nın Acarlar Mahallesi\'nde 5 sene ilkokulda okuduktan sonra diplomasını alan evli ve 3 çocuk babası Beytullah Sezgin, maddi imkansızlıklar yüzünden eğitime ara verdi. Kitap okumayı seven Sezgin, 8 yıl sonra, eğitimine devam etti. 2002 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra ortaokulu ve liseyi dışarıdan okuyarak tamamlayan Sezgin, sonrasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'ni kazandı. Mezun olarak \'imamlık yeterlilik belgesi\' alan Sezgin, 2011 yılında Aydın\'da bir camide imam olarak görev yaptı. Eğitimine de devam eden Sezgin, 3 yılda da Konya\'daki Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi\'ni bitirdi. Son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Arap Dili ve Belagatı Bölümü\'nde yüksek lisansa başlayan Sezgin, bunu da tamamlamak için gün sayıyor.

BAŞARISININ SIRRI KİTAP OKUMAK

Pazarcılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan babası İrfan Sezgin\'in üzerindeki emeklerinin çok büyük olduğunu belirten Sezgin, \"Çok sevdiğim için, sürekli kitap okurdum. Günde 300-500 sayfa kitap okuduğum günler olurdu. Bu kitap okumaların benim hayatımda çok önemli bir katkısı oldu. Girdiğim sınavların tamamında çok başarılı olmamın en büyük etkeni kitap okumamdır\" dedi.

\'HER SINAVDA İLK SIRALARDA YER ALDIM\'

Girdiği her sınavda ya birinci, ya da ikinci olduğuna vurgu yapan Sezgin, \"2013 yılına kadar imamlık yaptım. Daha sonra müftü olabilmek için üç yıllık bir eğitimi kazanıp, Konya Selçuk Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi\'nde tamamladıktan sonra Muğla Kavaklıdere ilçesine vaiz olarak atandım. Akabinde, 15 ay da müftü vekilliği görevi yaptım. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında açılan ilçe müftülüğü sınavını da kazanarak, Iğdır\'ın Tuzluca İlçe Müftülüğü\'ne atandım. Göreve başlayacağım. Memleketimizin her yanını görev yeri bilerek görevimizi yapacağız. Sadece okulda eğitimin değil, okula gitmeden de okuyarak bir yerlere gelineceğini bir göstergesi oldum. Herkese tavsiye ederim\" dedi.

