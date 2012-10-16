Azize Çetin'i askerlerin attığı top mermisi mi öldürdü?

Şemdinli kırsalındaki Kazan Vadisi’nde PKK ile çatışmalarda askerlerin attığı top mermisinin eve isabet etmesi sonucu evde bulunan 35 yaşındaki Azize Çetin'in hayatını kaybettiği iddia edildi.

Ömer Oğuz'un Taraf'ta yer alan haberine göre, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 4 gündür süren çatışmalar Çukurca kırsalı ile Irak sınırındaki Kazan Vadisi’ne sıçradı. Şiddetli çatışmalarda askerlerin attığı top mermisinin isabet ettiği evde bulunan 6 çocuk annesi Azize Çetin yaşamını yitirdi, bir kadın da yaralandı.

Havadan ve karadan bölgedeki PKK’lılara yönelik operasyon yürüten özel birlikler, önceki gece Kazan Vadisi’ne yöneldi. Bölgede bulunan PKK’lıların da karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Saatlerce süren çatışmalarda ilk belirlemelere göre, Bursa doğumlu üsteğmen Aykut Köroğlu şehit oldu. 6 PKK’lı yaşamını yitirdi, 4 asker de yaralandı. Helikopterle operasyon bölgesinden alınan Üsteğmen Köroğlu’nun cenazesi Hakkâri Askerî Hastanesi morguna kaldırıldı.

Top mermisi isabet etti

Çatışmalar sırasında Kazan Vadisi havadan helikopterlerle, karadan da tank ve top atışlarıyla bombalandı. Atılan bir top mermisi vadinin hemen dibindeki Kazan Köyü’nde bir eve isabet etti. Evde bulunan 35 yaşındaki altı çocuk annesi Azize Çetin ve Keziba Çetinkaya yaralandı. Kadınlar, köylüler tarafından önce Çukurca Aile Sağlığı Merkezi’ne ardından da ambulans ile Hakkâri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücuduna çok sayıda şarapnel parçası isabet eden Azize Çetin kurtarılamadı.

Kepenkler kapatıldı

Olayın duyulmasıyla çok sayıda Çukurcalı hastaneye akın etti. İlçede kepenkler kapatıldı. Bazı vatandaşlar operasyon bölgesinde hâlâ sivillerin bulunduğunu hatırlatarak, haber alamadıkları yakınlarının durumunu öğrenmek için Kazan Vadisi’ne doğru yürüyüşe geçti. Bombardımanda yaralanan Keziba Çetinkaya’nın akrabası Tahir Çetinkaya olayları çok yakından gördüğünü belirterek, şunları söyledi: “Önceki akşam saat 21:00 sıralarında bölgede çok şiddetli çatışmalar başladı. Biz evimizde her şeyi duyuyorduk, silah sesleri, bomba patlamaları hiç kesilmedi. Sabah saatlerinde ise köyümüzün çevresi top atışına tutuldu. Bizim köye zırhlı araçlar gönderildi. Hepsini görebildik. Köyün civarından geçen iki zırhlı aracın yoluna mayın döşenmiş, tam geçerken patlatıldı. O andan sonra bombardıman şiddetlendi. Öğle saatlerinde ise bir top mermisi o eve isabet etti. İçeridekileri kanlar içinde çıkardık.”

Valilikten ses yok

Şemdinli’deki çatışmalar ve Kazan Vadisi’ndeki son duruma ilişkin şu ana kadar yetkililerden resmî bir açıklama gelmedi. Bilgi alabilmek için defalarca aradığımız Hakkâri Valisi Orhan Alimoğlu’na da ulaşmak mümkün olmadı.