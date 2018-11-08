Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret davası

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-YAPTIĞI basın toplantısında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı\'ya hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım\'ın yargılanmasına devam edildi.

Yıldırım, iddianamede yer alan konuşmayı yaptığını kabul etti.

İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Aziz Yıldırım ve avukatı Abdurrahim Erol ile müşteki Rasim Ozan Kütayhalı\'nın Avukatı Esennur Ezgi katıldı.



YILDIRIM SAVUNMA YAPTI

İddianameye konu konuşmayı yaptığı tarihte Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün başkanı olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, \"Katılan tarafından, eskiden Fenerbahçe kaptanı olan Ümit Özat isimli kişiyi kast ederek \'onun elini sıkma\' dediğim iddia edilmiş. Bunu başkalarının da katıldığı bir televizyon programında söylemiş. Bunun üzerine ben de iddianameye konu sözü söyledim. Yani hakaret kastım yoktur\" dedi.

Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım\'ın 18 Nisan 2016 tarihinde yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler ile müştekiye hakaret ettiği belirtiliyor.

Şüphelinin alınan ifadesinde şikayete konu sözleri kabul ettiği ancak hakaret kastının bulunmadığı belirtilen iddianamede, Yıldırım\'ın, \"Basın yoluyla alenen hakaret\" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.