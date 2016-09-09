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Spor

Aziz Yıldırım'ın 3 yaşındaki kızının kolunda 3 bin 600 liralık çanta!

Fenerbahçe, çocuk giyim firması Hello Kitty ile anlaşma imzaladı

09 Eylül 2016 13:00

Fenerbahçe, dünyanın önde gelen çocuk ürünleri üreticisi Hello Kitty ile anlaşma imzaladı.

Aziz Yıldırım törene eşi Gonca Yıldırım ve kızları Yaz ile geldi. Posta'da yer alan habere göre, henüz 3 yaşında olan Yaz'ın elinde 3 bin 600 liraya satılan Louis Vuitton çanta olması dikkat çekti.

Törene, sarı lacivertli kulübün yöneticileri, genel koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakakaya, yönetim kurulu danışmanı Vedat Olcay, Hello Kitty (Sanrio) Satış Firması Müdürü Andrea Baccalini ile futbolculardan Josef de Souza ile Fabiano Ribeiro, çocuklarıyla birlikte katıldı.

 

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