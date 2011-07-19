T24 - Şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı eşi Gonca Yıldırım ziyaret etti. Elinde poşetlerle cezaevine gelen Gonca Yıldırım, ziyaret sonrasında siyah camlı bir arabayla ayrıldı.







AZİZ YILDIRIM'DAN 19.07 MESAJI



Futbolda şike soruşturması kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'ın avukatı Faik Işık, Yıldırım'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Işık, Yıldırım'ın revirde tutulduğunu ve sağlık durumunun hala ciddiyetini koruduğunu anlatarak, "Bugün 19.07'de bütün Fenebahçelilerle birlikte olacağını söylüyor" dedi. Yıldırım'ın hastaneye sevkine yönelik bir taleplerinin olacağını belirten Işık, eşinin de bugün ziyarete geldiğini ve bu ziyaretin, tutuklanmadan sonra Gonca Yıldırım'ın ilk ziyareti olduğunu ifade etti. Işık, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören'in de Aziz Yıldırım'ı bugün ziyaret ettiğini aktardı.