Aziz Yıldırım'dan, Zico'nun 'soyunma odasında talimat' iddiasına yanıt

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımın eski teknik direktörü Arthur Zico'nun "devre arasında soyunma odasına inip talimatlar verdi" şeklindeki iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Arthur Zico'nun 'Aziz Yıldırım devre arası Volkan'ı çıkart, Deivid'i sağ kanata geçir dedi' açıklamasına sert tepki gösterdi.

Kulüpten Aziz Yıldırım imzası ile yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugünkü Sabah, Vatan, Milliyet, Habertürk ve Hürriyet gazetelerinde yer alan Arthur Zico röportajlarında şahsımla ilgili geçen ifadeler üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

4 Mart 2008 tarihinde deplasmanda oynadığımız Sevilla karşılaşmasının devre arasında soyunma odasına inip teknik direktöre bazı talimatlar verdiğim şeklinde yer alan iddialar yalandır.

Sevilla maçının öncesinde protokol tribününde UEFA Başkanı Michel Platini, dönemin UEFA Genel Sekreter yardımcısı Gianni Infantino ve dönemin Sevilla Kulübü Başkanı Jose Maria del Nido Benavente ile futbolun genel sorunlarını içeren bir görüşme yaptık. Bu toplantıda yöneticimiz Mahmut Uslu ve eski dış ilişkilerden sorumlu asbaşkanımız Neşet Yalçın da hazır bulundu. Maçın devre arasında da yine aynı kişilerin bulunduğu ortamda, protokol tribünündeydik ve sohbet ettik.

Dolayısıyla ne maç öncesinde ne de devre arasında soyunma odasına inip talimat vermem söz konusu değildir. Soyunma odasına sadece maçın bitiş düdüğünden sonra Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımımızın sevincini paylaşmak için tüm yönetici arkadaşlarımla birlikte indik. Bu durumda yukarıda ismi yazılı gazetelerde çıkan haberlerle ilgili iki ihtimal vardır; ya bahsi geçen organizasyonda Zico’ya tercümanlık yapan kişiler hatalı çeviri yapmıştır, ya da Zico yalan söylemektedir."