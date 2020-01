Aziz Yıldırım'dan Zico'ya: Volkan bugün çok kötü; çıkar onu, Deivid'i de sağ kanada çek!

Fenerbahçe’nin ‘100. Yıl’ şampiyonluğundaki teknik adamı; Şampiyonlar Ligi’nde takımı çeyrek final oynatarak kulüp tarihindeki en büyük Avrupa başarısının sahibi; dünya çapında bir futbol fenomeni olan Arthur Zico, o dönem Aziz Yıldırım’ın sürekli devre aralarında soyunma odasına inerek müdahalede bulunmak istediğini açıkladı. Bir soyunma odası anısını anlatan Zico, şunları söyledi:

“Deplasmandaki Sevilla maçının devre arasında başta benimle bir konuşma yaptı ve ‘Volkan bugün çok kötü; çıkar onu. Deivid de ortada iyi oynamıyor, sağ kanada çek’ dedi. Deivid ortada oynadı golü attı; Volkan da penaltıları çıkarıp turu getirdi...”

Habertürk’ten Serdar Ali Çelikler’e konuşan Zico’nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

‘Edu’yu kolundan itti’

Zico olayı şöyle anlattı: “Başkan maç öncesi ve sonrası soyunma odasına sıklıkla gelirdi. Ama devre arası ziyaretleri sık olmazdı. Şampiyonlar Ligi’ndeki CSKA maçının devre arasında geldi. O günden önce 1 kez daha gelmişti. CSKA maçında devreye önde girmiştik ama Lugano ile Volkan bir tartışma yaşayarak soyunma odasına girmişlerdi. Ben o esnada kendi odamdaydım. Başkan gelip Volkan ile bir diyaloğa girince kardeşim ve yardımcı antrenörüm Edu; ‘Tamam sakin olun kazanıyoruz’ diye araya girmeye çalışmış. Başkan da ‘Sana ne oluyor’ tarzında Edu’nun kolunu itmiş ve bir tatsızlık yaşanmış. Edu o günden sonra Brezilya’ya döndü ve sezon sonuna kadar maçları Brezilya’da izleyip yardım etti. Ama sene sonunda benim ayrılmamın Edu ya da diğer yardımcıların görevine devam edip etmemesi ile ilgisi yoktu.”

‘Devre arasında geldi’

Bu cevabın ardından Zico, başka bir soyunma odası anısını anlatmaya başladı ve şunları söyledi: “Deplasmandaki Sevilla maçının devre arasında başta benimle bir konuşma yaptı ve ‘Volkan bugün çok kötü; çıkar onu. Deivid de ortada iyi oynamıyor, sağ kanada çek’ dedi. Deivid ortada oynadı golü attı; Volkan da penaltıları çıkarıp turu getirdi...”

Röportajın tamamı için tıklayın.