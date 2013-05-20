Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar: GS kendi tarihine baksın

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında açılan pankartlar ve yapılan bazı açıklamaların, "Fenerbahçe'nin oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalini provoke etme odaklı" olduğunu ileri sürüldü.

Sarı lacivertli kulüpten, dün oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçında açılan pankart, verilen mesajlar ve yapılan söylemlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Dünkü müsabakanın "sporda şiddet ve gerilim ortamını kim ve kimler tarafından yaratılıp, kurgulandığını ve bu ortamlardan kimlerin beslendiğini açıkça ortaya koyduğu" savunulan açıklamada, "Müsabaka sırası ve sonrasında yer alan pankart, mesaj ve açıklamaların yegane hedefi Fenerbahçe Spor Kulübü özelinde 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali ve bu finali provoke etme odaklıdır. 3 Temmuz paydaşlarının birbirlerini kutlarken dahi Fenerbahçe ile kin ve nefret tohumlarını ekme konusundaki ittifakları bizlere hiç de yabancı değildir" değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu birlikteliğin "altyapısız ve suni" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu birlikteliğin, ortak eylemlerin ve pankartların "Fenerbahçe'nin Türkiye'nin 'tek büyüğü' olduğu gerçeğini ortaya koyduğu" belirtildi. Fenerbahçe üzerinden birtakım şampiyonluk konuşmalarının yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Şampiyonluk konuşmalarını dahi Fenerbahçe Spor Kulübü üzerine kuran bu tahrikkar düşüncenin gerek arşivlerinde gerekse bugünlerinde dahi taraf oldukları ölümlü şiddet olaylarına rağmen, halen konuşup açıklama yapabiliyor olmaları hem şaşırtıcı hem de düşündürücüdür" denildi.



'Kendi tarihlerine baksınlar'



Açıklamada, geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Galatasray derbisinden bu yana gündemde olan "ırkçılık" tartışmalarına da değinilerek, sarı kırmızılı takımın 14 Ekim 2000'de Siirtspor'la ve 27 Ocak 2009'da Sivasspor ile oynadığı lig maçları örnek gösterildi. Söz konusu maçlarda yaşanan olaylara gönderme yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kulübe tavsiyemiz bir haftadır Türkiye Cumhuriyeti ve Türk insanı hakkında Fenerbahçe üzerinden ırkçı söylemler yapmak yerine, öncelikle dönüp arşivlerine bir göz atmalarıdır. 14 Ekim 2000 tarihinde oynanan Galatasaray-Siirtspor müsabakasında 'Sen zavallı kara köle, eğil efendinin önünde saygıyla' pankartı kime karşı açılmıştır? Ya da 27 Ocak 2009 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor müsabakasında Sivasspor futbolcusu Balili'ye yönelik ırkçı söylemler nelerdir? Bu iki eylem Türk spor tarihinin arşivlerinde birer leke olarak dururken Türkiye Cumhuriyeti'ne reva görülen bu yakıştırmalar ülkemize ve sporumuza yapılan en büyük haksızlıktır."



Ünal Aysal'a tepki



Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'a da birtakım sorular yöneltildi. "Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık makamında bulunan şahsın Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında açıklama ve beyanlarda bulunmadan önce daha önce sorduğumuz sorulara cevap vermesini bekliyoruz" denilen açıklamada sarı kırmızılı kulüpten şu sorulara yanıt istendi:

- Galatasaray Spor Kulübü son 10 yıllık dönemde devletimize ne kadar vergi ödemesinde bulunmuştur?

- Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan transferler ve menajerlik ücretleri resmi makamlara hangi tutarlar üzerinden bildirilmiş ve bu tutarların ne kadarı vergilendirilmiştir?

- SPK işlemleri tahtında Galatasaray Kulübünün yapmış olduğu sermaye artışında kulübe sağlanan gelir ne kadardır?

- Bu işlemlerin hukuka uygunluğu konusundaki kulüp açıklamalarının aksine bu işlemler hakkında açılan herhangi bir soruşturma ve yargılama var mıdır? Yine bu işlemler tahtında hakkında soruşturma yapılan ya da yargılanmak durumunda olan kamu görevlileri olmuş mudur?

- Stat inşası konusunda Galatasaray Kulübünün öz kaynaklarından herhangi bir harcama yapılmış mıdır? Yapılmışsa tutarı nedir ve isim hakkı karşılığında kulübe sağlanan ekonomik imkanlar nelerdir? Ayrıca bu stat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübüne kadar kira ödemiş ve ödemektedir? Bununla birlikte bu stat ile ilgili Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile yapılan anlaşmada herhangi bir kira ödeme maddesi var mıdır? Eğer var ise bu madde hangi tarihte ve hangi şartlarda bu sözleşmeye eklenmiştir?

- Ali Sami Yen Stadı ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü ve GSGM ile yapılmış sözleşme vaki temerrüt sebebi ile iptal edilmiş midir? Bu iptal ile uğranılan kamu zararı nedir ve bu kamu zararı ile ilgili açılan dava veya davalar mevcut mudur?

- Yine aynı sözleşme içinde yer aldığı üzere Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapım taahhüdünde bulunulan 15 bin kişilik yapılmış bir stat var mıdır? Ya da stat yapımının akıbeti ne olmuştur?"

Söz konusu sorulara cevap vermeyenlerin Fenerbahçe'ye soru sormaya hakkı olmadığı savunulan bildiride, "Fenerbahçe'nin devletten 3 kat fazla yardım aldığını zikreden şahsın bu konudaki bilgi ve belgelerini derhal ve hemen kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin sadece bu konu ile sınırlı kalmayarak devletimizle bugüne kadar yaptığı tüm ekonomik ilişkileri kamuoyunun bilgisine belgelerle sunacağımızı aynı şekilde bu iddialarda bulunanların da bu bilgi ve belgeleri sunmalarını sabırsızlıkla talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Açıklamada son olarak, şöyle denildi:

"Şahsi menfaat ve kazanımlarını Türk futbolunun geleceğine tercih edenleri, bir an evvel Fenerbahçe düşmanlığı ve kompleksinden kurtularak, Türk sporunun ortak menfaatlerinde buluşmaya, ortak akla ve sağduyuya davet ettiğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız."