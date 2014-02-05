Aziz Yıldırım'dan Sabah'a yalanlama

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Sabah gazetesinin iddia ettiğinin aksine "Fethullah Gülen cemaatinin yargıdaki ikinci imamı olduğu" öne sürülen Osman Karakuş'la görüşmediğini açıkladı.

Sabah gazetesindeki haberde, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay gibi üst mahkemelerdeki davalara katılan isimlerden biri olduğu iddia edilen Osman Karakuş'un Aziz Yıldırım'la görüştüğü iddiasına yer verimişti. Cemaatin bu görüşmede dolaylı olarak Aziz Yıldırım'a gözdağı verildiği yorumu yapılmıştı. Sabah gazetesinin haberinin ardından Aziz Yıldırım, kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün tarihli Sabah Gazetesi'nin Anasayfasında ve 16. Sayfasında yer alan "Paralel Yargının 2 Numarası" başlıklı haberde, şahsım hakkında bir takım değerlendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Hakkımda yazılan bu değerlendirmeler gerçek dışı olup, ilgili haberde bahsi geçen Osman Karakuş isimli şahısla herhangi bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarım."