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Spor

Aziz Yıldırım'dan Koreli Kim Yeon'a: Seni artık evlendirelim

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kadın voleybol takımının yaptığı sponsorluk anlaşmasında Koreli yıldız Kim Yeon'a takıldı

31 Ekim 2016 18:13

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Barilla ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza törenine Başkan Aziz Yıldırım da katıldı. Yıldırım ile voleybol takımı oyuncularından Kim Yeon-koung'un arasında yaşanan diyalog törene damga vurdu.

 

"Evlenirim ama uzun biri olsun"

 

İmza töreninde bir araya gelen ikili birbirine takılmadan edemedi. Önce Başkan Aziz Yıldırım Kim'e, "Seni artık evlendirelim" dedi.

Kim de cevap olarak, "Başkan evlenirim ama uzun biri olsun" deyince Yıldırım, "Avrupa Ligi maçında anons yaptıracağım gel bu işi bitirelim artık" cevabını verdi.

Başkan'ın göbeğini tutarak kilo aldığını söyleyen Güney Koreli voleybolcu herkesi kahkaya boğarak törenin neşe kaynağı oldu.

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Aziz YıldırımKim Yeon KoungBarillavoleybol

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