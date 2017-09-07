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Spor

Aziz Yıldırım'dan 'kalp krizi' iddialarına sert tepki!

"İnsan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir"

07 Eylül 2017 13:27

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam saatlerinde sosyal medyada 'kalp krizi geçirdiği' yönünde çıkan haberlere kulübün resmi sitesi üzerinden sert bir cevap verdi. 1998'den beri sarı-lacivertli kulübün başkanlığını yapan deneyimli isim, kalp krizi geçirdiği iddiaları üzerine, "Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir" diyerek tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması şöyle:

"Bazı twitter hesaplarında, kalp krizi geçirdiğim yönünde yalan bilgiler yer almaktadır. 

 
Böyle birşey yoktur. Ailelerimiz ve sevenlerimizi endişe içine sokan, hakkımda bu tarz yalan bilgiler yayan bu tarz hesaplar tespit edilmiş olup, haklarında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Gerçek olmayan bu haberleri yaymak, insan hayatı üzerine yalan ve yanlış haber yapmak ahlaksızlık ve şerefsizliktir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur. 
 
Aziz YILDIRIM
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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