Aziz Yıldırım'dan 'istifa' çağrılarına: Yönetimi genel kurul belirler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, istifa etmesi yönünde yapılan protestolara tepki göstererek, "Yönetimi belirleyen yegane irade genel kuruldur." dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım ayı sayısındaki başyazısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Vitor Pereira kendisi ayrıldı"

Sezon öncesi eski teknik direktör Vitor Pereira'yla yola devam etme kararı aldıklarını ancak Portekizli ismin takımı terk ederek ülkesine döndüğünü hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler ve yeni transferler ile oluşan futbolcu grubunun uyum sürecindeki sıkıntılarıyla beraber takımımız, ligde istenilen performans düzeyine henüz ulaşamamıştır. Ancak başta teknik direktörümüz Dick Advocaat ve tüm futbolcuların kazanma hırsı, Fenerbahçe'yi layık olduğu yere taşıyacaktır."

"Yönetimi genel kurul belirler"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, yazısında, son zamanlarda kendisine istifa etmesi yönünde yapılan protestolara da tepki gösterdi.

"Aziz Yıldırım bıraksın, gitsin, istifa etsin" kampanyasının başlatıldığını iddia eden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş bir yönetimin, bu şekilde istifaya zorlanması geçmişte kalmış, hortlatılmaya çalışılan çok tehlikeli bir oyundur. 2015 Mayıs'ında genel kurulumuza verdiğimiz çok açık ve net bir sözümüz vardır. 'Her ne kadar görev süremiz 2018 Mayıs ayına kadar olsa da tüm camiamızın beklediği Yargıtay kararının bu tarihten önce olumlu bir şekilde neticelenmesi halinde görev süremizin sonu beklenmeyecek ve Olağanüstü Genel Kurul'a gidilecektir.'Bu sözüm ortadadır ve bizi bağlamaktadır. Fenerbahçe’de yönetimi belirleyen yegane irade; genel kuruldur."

Fenerbahçe taraftarları, İstanbul'un pek çok yerine Aziz Yıldırım'ı istifaya davet eden pankartlar asmıştı.