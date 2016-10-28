T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul'un her yanına "Aziz Yıldırım istifa" pankartları asıldı

Fenerbahçe Ultras üyeleri, bu tip eylemlerin süreceğini açıkladı

28 Ekim 2016 15:56

Aziz Yıldırım'ın görevi bırakmasını isteyen Fenerbahçe Ultras Grubu, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki köprülere, üst geçitlere ve duraklara "Aziz Yıldırım istifa" yazılı pankartlar astı.

Fenerbahçe'nin futbolda sezona kötü başlaması, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini eleştirilerin hedefi haline getirdi.

18 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım'ın görevi bırakmasını isteyen Fenerbahçe Ultras grubu üyeleri, dün gece İstanbul'un çeşitli yerlerine, Aziz Yıldırım'ın resminin yanında 'Fenerbahçe için istifa' diye yazan pankartlar astı.

Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki köprülere, üst geçitlere, otobüs ve metrobüs duraklarına bu pankartları asan Fenerbahçe Ultras üyeleri, bu tip eylemlerinin süreceğini söyledi.

ETİKETLER

FenerbahçeAziz YıldırımFenerbahçe UltrasAziz Yıldırım istifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24