İstanbul'un her yanına "Aziz Yıldırım istifa" pankartları asıldı

Aziz Yıldırım'ın görevi bırakmasını isteyen Fenerbahçe Ultras Grubu, İstanbul'un çeşitli semtlerindeki köprülere, üst geçitlere ve duraklara "Aziz Yıldırım istifa" yazılı pankartlar astı.

Fenerbahçe'nin futbolda sezona kötü başlaması, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimini eleştirilerin hedefi haline getirdi.

18 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Yıldırım'ın görevi bırakmasını isteyen Fenerbahçe Ultras grubu üyeleri, dün gece İstanbul'un çeşitli yerlerine, Aziz Yıldırım'ın resminin yanında 'Fenerbahçe için istifa' diye yazan pankartlar astı.

Kadıköy başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesindeki köprülere, üst geçitlere, otobüs ve metrobüs duraklarına bu pankartları asan Fenerbahçe Ultras üyeleri, bu tip eylemlerinin süreceğini söyledi.