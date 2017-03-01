Aziz Yıldırım'dan futbolculara salvo: Rakipleri küçümsemek yok; herkes Fenerbahçe'ye layık şekilde oynayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Samandıra'da antrenman yapan futbolculara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Futbolcuları son dönemdeki performanslarından dolayı eleştiren Başkan Yıldırım, "Bundan sonra rakipleri küçümsemek yok, herkes Fenerbahçe'ye layık şekilde oynayayacak" uyarısında bulundu.

Yıldırım'a dünkü ziyarette Asbaşkanlar Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da teknik heyet ve futbolcularla yapılan toplantıya katıldılar.

Taraftarın bu sonuçları hak etmediğini dile getiren Yıldırım "En kötü günümüzde dahi bize destek oldular. Yine olacaklardır... Ama siz sahada Fenerbahçe’ye yakışır oyun oynamıyorsunuz. Herkesin bugünden sonra çok daha dikkatli ve gayretli olmasını istiyorum... Fenerbahçe sezon sonuna kadar bütün hedeflerini kovalayacak ve her maçına sadece kazanmak için çıkacak" diye konuştu.

Başkan Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada futbolculardan artık rakiplerini küçümsememesini de isteyerek, “Ligde alabileceğimiz en iyi dereceyi almalıyız..Türkiye Kupası’nı ise mutlaka kazanmalıyız. Karşınızdaki rakibi ciddiye aldığınızda neler yaptığınız ortada... Küçümsediğiniz zaman ise en güçsüz takımlar bile bize karşı üstünlük kuruyor...Bugünden sonra herkes Fenerbahçe’ye yakışır şekilde mücadele edecek... Bu formaya, bu taraftara layık bir oyun bekliyorum sizden" ifadesini kullandı.