T24 LogoT24 Logo
Spor

Aziz Yıldırım'dan futbolculara salvo: Rakipleri küçümsemek yok; herkes Fenerbahçe'ye layık şekilde oynayacak

Yıldırım, dün Samandıra'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

01 Mart 2017 13:16

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün Samandıra'da antrenman yapan futbolculara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.Futbolcuları son dönemdeki performanslarından dolayı eleştiren Başkan Yıldırım, "Bundan sonra rakipleri küçümsemek yok, herkes Fenerbahçe'ye layık şekilde oynayayacak" uyarısında bulundu.

Yıldırım'a dünkü ziyarette Asbaşkanlar Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ve Önder Fırat da teknik heyet ve futbolcularla yapılan toplantıya katıldılar.

Aziz Yıldırım, dün asbaşkanlar ile Samandıra'daydıTaraftarın bu sonuçları hak etmediğini dile getiren Yıldırım "En kötü günümüzde dahi bize destek oldular. Yine olacaklardır... Ama siz sahada Fenerbahçe’ye yakışır oyun oynamıyorsunuz. Herkesin bugünden sonra çok daha dikkatli ve gayretli olmasını istiyorum... Fenerbahçe sezon sonuna kadar bütün hedeflerini kovalayacak ve her maçına sadece kazanmak için çıkacak" diye konuştu.

Başkan Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada futbolculardan artık rakiplerini küçümsememesini de isteyerek, “Ligde alabileceğimiz en iyi dereceyi almalıyız..Türkiye Kupası’nı ise mutlaka kazanmalıyız. Karşınızdaki rakibi ciddiye aldığınızda neler yaptığınız ortada... Küçümsediğiniz zaman ise en güçsüz takımlar bile bize karşı üstünlük kuruyor...Bugünden sonra herkes Fenerbahçe’ye yakışır şekilde mücadele edecek... Bu formaya, bu taraftara layık bir oyun bekliyorum sizden" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Aziz Yıldırımsalvofenerbahçeye layık şekilde oynayacakSamandıra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24