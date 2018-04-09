Aziz Yıldırım'dan Başkan Altınok Öz'e ziyaret

İSTANBUL, (DHA)-FENERBAHÇE Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanı sıra; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Gülcemal Fidan, Av. Hüsnü Yeşilyurt ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri hazır bulundu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Altınok Öz’e, Kartal’da sosyal ve kültürel alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ve Sosyal Medya ekibiyle tanıştırdı.

TAK Kartal ve Sosyal Medya çalışanları Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Altınok Öz, son olarak Başkan Yıldırım’a Proje Odası’nı gezdirerek, 2009\'dan bu yana Kartal Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Başkan Altınok Öz’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)