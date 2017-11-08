Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman ile ilgili habere sert tepki: Ahlaksızlıktır, şerefsizliktir!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam saatlerinde DHA tarafından servis edilen "Aykut Kocaman ve yönetim arasında neler yaşandı" başlıklı haberi yalanlarken, "Gazetecilerin görevi, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmektir ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmak en basit ifadeyle ahlaksızlık ve şerefsizliktir" sözleriyle sert bir tepki gösterdi.

Haberde bahsi geçtiği gibi Asbaşkan Ali Yıldırım ile Osmanlıspor maçının ardından görüşme gerçekleştirmediğini söyleyen Aziz Yıldırım, Fenerbahçe resmi sitesi üzerinden konuya ilişkin açıklama yayımladı.

"Bu akşam saatlerinde Doğan Haber Ajansı tarafından, içerisinde bir çok yalan ve yanlış bilgi bulunan bir haber servisi yapılmıştır.



"Aykut Kocaman ve Yönetim Arasında Neler Yaşandı?" başlıklı haberde iddia edildiği gibi, Asbaşkanımız Sayın Ali Yıldırım ile Osmanlıspor maçının ardından herhangi bir görüşmem olmamıştır. Sayın Ali Yıldırım, maçın son düdüğünü beklemeden stattan ayrılarak havalimanına gitmiş, kafileyi orada beklemiştir. Sayın Aykut Kocaman ise kafileye katılmayarak, kendi özel işleri için Ankara'da kalmıştır. Yalan haberin devamında belirtilen, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'a bir mesaj ilettiğim, ertesi gün hocamızla konuştuğum ve haberin devamında benim ve hocamızın ağzından yazılmış diyalog da gerçeği yansıtmamaktadır.



Maçın ardından teknik direktörümüzün moralinin bozuk olması nedeniyle, kendisiyle herhangi bir görüşmemiz olmamış, daha sonraki günlerde ise telefonla haberde belirtilenle hiçbir ilgisi olmayan kısa süreli bir görüşmem olmuştur. Haberde geçen tüm diyalog ve olaylar hayal ürünüdür. Gazetecilerin görevi, doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmektir ve yalan haberlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışmak en basit ifadeyle ahlaksızlık ve şerefsizliktir.



Haberde imzası bulunan şahıs, bundan 1 hafta - 10 gün önce, yeni spor müdürü olması münasebetiyle şahsımla tanışmak ve röportaj yapmak için benden randevu talep etmiştir. Ben de konuyu Asbaşkanımız Sayın Şekip Mosturoğlu'na delege ettim ve kendisiyle röportaj yapılmıştır. İlgili şahıs, benimle röportaj gerçekleştiremediğinden bu tarz yollara başvurmakta, bu şekilde yalan haber yapmaktadır ve bu durum Doğan Grubu'na yakışmamaktadır.



Bahse konu yalan haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun dikkatine sunarım.



Aziz YILDIRIM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

Aykut Kocaman ve yönetim

arasında neler yaşandı?

DHA'nın servis ettiği, Uğur Demirkırdı imzalı haber şöyle:

Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Osmanlıspor maçı sonrası sarı-lacivertli çalıştırıcı Aykut Kocaman'ın "Gereğini yapacağım" açıklamasıyla ortalık karışırken, yönetimin "Hocamız takımın başındadır" bildirisine kadar olan sürede yaşananlar ortaya çıkmaya başladı.

Ankara'daki maç sonrası basın toplantısının ardından takım otobüsüne binmeyerek, akrabalarıyla adeta ortadan kaybolan Kocaman nedeniyle Başkan Aziz Yıldırım ile kardeşi Ali Yıldırım arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Başkan Yıldırım'ın, tecrübeli hocaya ulaşmak istediği, ancak başaramadığı, Ali Yıldırım'dan bulmasını istediği bildirildi. Ali Yıldırım'ın da, Kocaman'ın telefonlarını kapatması yüzünden temas kuramadığı, ancak avukatı kanalıyla iletişim girişiminde bulunduğu belirtildi. Avukatından, Kocaman'ın eşinin telefonuyla bağlantı kurulduğu ve Aziz Yıldırım'ın "Bu sıkıntıdan birlikte çıkacağız. Bir yere gidemezsin" mesajının yollandığı vurgulandı. Ancak Aykut Kocaman'ın, "Şu anda konuşacak durumda değilim" diyerek yine telefonlara çıkmamasına Başkan Aziz Yıldırım'ın çok sinirlendiği ifade edildi.

Başkan Yıldırım'ın ertesi gün, Aykut Kocaman'a bırakması halinde "Sözleşmende tazminat maddesi var" hatırlatması yaptığı da öğrenildi. Kocaman'ın ise "Sözleşmeye bakmadım bile. 5 dakikada imzaladım" dediği ve avukatına danıştığı "Tazminat var" yanıtını aldığı bildirildi. Kocaman'ın "Gerekirse bu tazminatı öderim" kararına rağmen, yardımcılarının da tazminat ödeme zorunluluğuna girmesi üzerine yumuşadığı belirtildi.

Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında son dakikada yenilen gollerle yaşanan puan kayıplarının Aykut Kocaman'ı üzdüğü ve duygusal davranmaya ittiği de belirtilirken geçen 2.5 günlük zaman diliminde sakinlediği ve Fenerbahçe için mücadeleye devam edeceği ifade edildi.

Operasyon devre arasında

Fenerbahçe Yönetimi'nin, Aykut Kocaman'ı bırakmama ısrarını tekrarlaması ve Ali Yıldırım'ın yeniden devreye girmesiyle pazartesi akşamı "Yola devam" konusunda anlaşmaya varıldı. Bu yola birlikte girdiklerini düşünen yöneticiler bu sezonu en iyi şekilde birlikte tamamlamak için çaba gösterecekler.

Fenerbahçe'nin bu haftaki ilk idmanına izin nedeniyle bugün çıkan Aykut Kocaman'ın önemli bir operasyon yapacağı konuşuluyor. Yönetim ile bu konuda anlaşıldı. Kadro dışı bırakılmak yerine istenmeyen oyunculara kendilerine yeni takım bulmaları tavsiyesi yapılacak.

Takım içinde sabotaj yok

Takım içinde sabotaj olmadığı konusunda hem fikir olunurken, fazla forma şansı bulamayan oyuncuların serzenişleri ise görmemezlikten gelinecek ve bu tepkileri hırslarına bağlanacak.

Sözleşme yeniledikten sonra etkisiz kalan Alper Potuk, Valencia'dan alınabilmek için seferber olunan Mehmet Topal, Isla'nın transferi ile mutsuzlaşan Şener Özbayraklı, verimsiz ve sakat olan van Persie, Fernandao, yedekliği nedeniyle artık motive olamayan Aatıf gibi oyuncuların devre arasına kadar bir şans verileceği, içlerinden bazılarının kadro dışı tutulabileceği de vurgulandı. Robin van Persie'nin ise takıma katkı sağlayacak duruma gelmemesi durumunda elden çıkarma çalışmaları yapılacak.

Elmas ve Ekici bekleniyor

Devre arasında kulübün ne maddi olarak ne de UEFA'nın FFP sistemi nedeniyle transfere bir engel bulunmadığı da öğrenilirken, öncelikle eldeki kadronun katkısı hedefleniyor. Eljif Elmas'ın oynayabileceği ikinci yarı dört gözle bekleniyor. Mehmet Ekici'nin bir kaç haftaya sağlıklı dönmesi arzulanıyor. Bütün bunlara rağmen transfer gerekirse yönetim düğmeye basacak.