Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Adaylıktan çekil, benimle çalış; Fenerbahçe'nin seni kaybetmesini istemem

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışı kadar merak edilen bir başka konu da 3 Haziran’da yapılacak kongrede çıkacak sonuç...

Her gün ortaya atılan iddialardan bir tanesi de daha yüksek sesle konuşulmaya başladı. O da ''Son kez aday olacağım'' diyen Aziz Yıldırım’ın, Nihat Özdemir aracılığıyla Ali Koç’a yaptığı teklif oldu.

Fotospor'da yer alan habere göre; Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a teklifinin, ''Son kez aday oluyorum. Artık dönüş yok. Söz ağızdan bir kez çıkar. Adaylıktan çekil, istersen benimle çalış. İstersen 3 yıl sonraya hazırlan. Kongrede karşımda şansı yok. Fenerbahçe camiasının seni kaybetmesini istemem'' şeklinde olduğu bildirildi.

Ali Koç'un cevabı: Bu seçim başlangıç

Nihat Özdemir’den gelen teklifi bekleyen Ali Koç’un ise öneriyi reddettiği, Haziran’da yenilgi alsa bile bunun bir son değil başlangıç olduğu cevabını verdiği bildirildi. ''Bir kez aday olur. Eğer kazanamazsa, Fenerbahçe Ali Koç’u kaybeder'' diyenlere de, ''Fenerbahçe için ben kimim ki? Fenerbahçe yüzlerce de binlerce de Ali Koç bulur. Bu seçim bir başlangıç. Son değil'' cevabını verdi.