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Spor

Aziz Yıldırım'a Türk sporunun 'başpehlivanı' unvanı (2)

VETERANLAR DOSTLUK MAÇI YAPTI Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Edirne'de açacağı tesisin temel atma törenine katılmak üzere gelen başkan Aziz Yıldırım, Edirnespor ve Fenerbahçe'nin veteran futbolcularının katıldığı halı saha dostluk maçını izledi

29 Kasım 2017 21:25

VETERANLAR DOSTLUK MAÇI YAPTI

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün Edirne\'de açacağı tesisin temel atma törenine katılmak üzere gelen başkan Aziz Yıldırım, Edirnespor ve Fenerbahçe\'nin veteran futbolcularının katıldığı halı saha dostluk maçını izledi. Fenerbahçe takımında yönetim kurulu üyelerinden Şekip Mosturoğlu\'nun yanı sıra eski futbolcular Timuçin Çuğ, Nurettin Yıldız, Zafer Tüzün, Hasan Özdemir, Cem Karaca, Gökhan Bozkaya ve altyapıdan kaleci Erdem Bali yer aldı. Edirnespor Başkanı Savaş Üner, Aziz Yıldırım\'a 22 numaralı üzerinde adı yazılı takım forması hediye etti.
Şükrüpaşa Mahallesi\'ndeki Kaptan Halı Saha\'daki dostluk maçında başlama vuruşunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yaptı. Yıldırım\'ın ilk topu gazetecilerin üzerine atarak \'kenara\' demesi gülüşmelere neden oldu. Yaklaşık 40 dakikalık süren maç 4-4 berabere biterken Aziz Yıldırım, kenardan izlediği veteran oyuncularından Timur Çuğ ve yönetim kurulu üyesi Şekip Mosturoğlu şakalaştı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, temel atma anısına dostluk maçı yapıldığını ifade ederek, \"Tabii Fenerbahçe\'nin Edirne\'ye gelmesi, Aziz başkanın Edirne\'ye gelmesi bizim için çok ciddi bir artı, bir katma değer. Fenerbahçe tesislerinin Edirne\'ye çok ciddi bir katkı yapacağını düşünüyorum\" dedi.
Aziz Yıldırım, dostluk maçının ardından kendi kullandığı aracıyla kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yıldırım\'ın halı sahaya gelişi
-Recep Gürkan\'ın konuşması
-Başlama vuruşu
-Dostluk maçı
-Yıldırım\'ın maçı izlemesi
-Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI

HABER-KAMERA: Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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