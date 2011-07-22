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Aziz Yıldırım’a tahliye yok

Şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin tahliye talebi reddedildi.

22 Temmuz 2011 03:00

T24 - Şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 22 kişinin tahliye talebi reddedildi.


Şike soruşturmasında tutuklanarak Metris Cezaevine konulan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörü Cemil Turan, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Odyakmaz, sözleşmesi feshedilen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, eski futbolcu Ümit Karan ve Olgun Peker'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin avukatları tarafından yapılan tahliye talebi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.


Mahkeme heyeti, 22 kişinin tutukluluklarına yaptıkları itirazı reddetti.


Mahkeme Başkanı Şeref Akçay'ın, Diyarbakırspor Kulübü eski Başkanı Abdurrahman Yakut, Giresunspor Klubü Başkanı Ömer Ülkü ve yöneticisi Çoşkun Çalık'ın tahliyeleri yönünde görüş bildirerek, karara muhalif kaldığı öğrenildi.

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