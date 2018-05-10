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Spor

Aziz Yıldırım'a Şanlıurfa'da ciğer ziyafeti

ŞANLIURFA, (DHA) - DİYARBAKIR'da oynanacak Ziraat Türkiye kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, öğle yemeğinde ciğer yedi

10 Mayıs 2018 17:21

ŞANLIURFA, (DHA) - DİYARBAKIR\'da oynanacak Ziraat Türkiye kupası Final maçı öncesi Şanlıurfa\'ya gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, öğle yemeğinde ciğer yedi.
Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası finali maçında Diyarbakır’da karşılaşacağı Akhisarspor maçı öncesi bölge illerini ziyaret eden Aziz Yıldırım, Şanlıurfa\'da Vali Abdullah Erin ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile buluştu. Vali Erin\'le makamında görüşme yapan Aziz Yıldırım daha sonra Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci\'nin davetlisi olarak ciğer yedikten sonra Diyarbakır\'a hareket etti. Aziz Yıldırım, kendisine tespih hediye eden Başkan Ekinci\'ye isminin yazılı olduğu Fenerbahçe forması ile karşılık verdi.
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