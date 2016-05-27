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Spor

Aziz Yıldırım’a G. Saray taraftarına hakaretten soruşturma

Yıldırım'ın kendisine ettiği hakaretler yüzünden savcıya da tepki gösterdiği öne sürüldü

27 Mayıs 2016 16:46

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kimliği tespit edilmeye çalışılan bir Fenerbahçe yöneticisi hakkında, dün akşam Antalya'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde tribünde kamu görevlileri ile Galatasaray taraftarına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalya'da dün akşam Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'in 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlanan Ziraat Türkiye Kupası final maçında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı tribündeki savcılar arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Kendisine küfür edildiği gerekçesiyle kızıp tepki gösteren Başkan Aziz Yıldırım'a, tribünde bulunan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ile Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Rıza Can müdahale etti. Açıkgöz ile Can, küfürlerden dolayı duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Antalya'da spor suçlarına Bakan Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran da Yıldırım'a bu şekilde konuşmasının doğru olmadığını, sakin olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre Başkan Yıldırım, kendisine müdahale eden savcılara da tepki gösterdi.

Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şeran, Aziz Yıldırım ile kimliği tespit edilmeye çalışılan bir Fenerbahçe yöneticisi hakkında, kamu görevlileri ile Galatasaray taraftarına hakaretten soruşturma başlattı.

 

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