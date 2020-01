Aziz Yıldırım'a cenaze izni verilmedi

T24

Aziz Yıldırım, Lefter Küçükandonyadis'in cenaze törenine ilişkin olarak yaptığı açıklama, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yayımlandı. Açıklamada, Fenerbahçe'nin büyük bir camia olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Yıldırım, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Fenerbahçe camiası bugün bir kez daha neden büyük bir camia olduğunu, Fenerbahçemizi Fenerbahçe yapan değerlerine nasıl sahip çıktığını bir kez daha ortaya koydu. Ben de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak çok sevdiğim, değer verdiğim ve çok büyük saygı duyduğum değerli büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'in hem stadyumumuzda hem de Büyükada'da düzenlenen cenaze törenlerine katılmayı arzu ettim. Bu sebeple avukatlarım aracılığı ile 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne izin başvurusunda bulundum, ancak başvurum maalesef reddedildi. Ancak her ne kadar fiziki olarak katılamamış olsam da kalbim ve ruhumla bugün orada, son yolculuğunda, Ordinaryüs'e taraftarlarımız ile birlikte eşlik ettim."Aziz Yıldırım, açıklamasında cenaze törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Yıldırım, açıklamasını şöyle tamamladı:"Değerli büyüğümüz Lefter'i son yolculuğuna uğurlarken stadyumumuzda düzenlenen törende camiamızı yalnız bırakmayan başta sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Yine bugün üzerlerinde takımlarının formaları ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na Türk futbolunun ordinaryüsünü uğurlamaya gelen tüm sporseverlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşamakta olduğumuz sürecin başından bu yana her an her saniye kulüplerine sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına da bu vesile ile bugünkü katılımlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İyi ki varsınız, sizler Kulübümüze sahip çıkmaya devam ettiğiniz sürece Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman başarılar yaşayacak, her zorluğa göğüs gerecek, ilelebet dimdik ayakta duracak ve yaşayacaktır."